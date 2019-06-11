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«Высокинского использовали»: зачем гордума отклонила поправки в бюджет

15:40, 11 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
ЕТВ узнал мнение политологов о том, что привело к решению депутатов отказаться от шести миллиардов.

На сегодняшнем заседании гордумы Екатеринбурга депутаты отказались принять поправки в бюджет на 2019 год. Это значит, что «подвисли» федеральные трансферты в объеме шести миллиардов, которые необходимо освоить до конца года. ЕТВ поговорил с политологами, чтобы понять, что это было.

Политолог Александр Пирогов уверен, что таким образом гордума показала власть над администрацией и свои возможности. «Политический кризис из-за протестов обнажил все недоработки и недосказанности между ними», — считает он. В дальнейшем гордума сможет использовать это как аргумент во время переговоров и при распределении ресурсов МУПов.

Строптивая гордума и антинародый бюджет
Депутаты обвинили мэрию в самолюбовании.
Александр Пирогов
политтехнолог
Старая гвардия гордумы победила при поддержке административного ресурса и была им всем обязана. Новые депутаты победили не благодаря администрации, а вопреки. И мэр обязан им своим креслом. Получилась зеркальная ситуация.
Александр Пирогов

Александр Пирогов считает, что депутаты не будут продолжать давление на администрацию и примут поправки уже на следующем заседании: «Они тоже жители этого города. Это не первый демарш, просто впервые такой яркий. Дума на протяжении восьми месяцев в чем-то поддерживала мэрию, где-то показывала зубы. Просто теперь продемонстрировала, что она главная при распределении бюджета».

Политолог Дмитрий Москвин считает, что бунт депутатов был направлен именно против мэра Александра Высокинского.

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Дмитрий Москвин
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Произошедшее — пережиток перехода от тунгусовской истории к современному состоянию. Его начали использовать плавно перераспределяя функционал, полномочия и экономические ресурсы. Несмотря на то, что Высокинский представитель старой команды, ему подают сигналы: администрацию лишили монопольного права принимать решения. Вопрос, кто управляет всеми теперь?
Дмитрий Москвин
По его словам Москвина, депутаты все же должны принять все поправки в бюджет. «По большинству пунктов претензий быть не может. Социалочка есть социалочка. Они примут поправки, но это будет вопрос серьезного кулуарного торга».

Мэрия Екатеринбурга обещает опубликовать официальный комментарий по непринятым поправкам в ближайшее время.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, бюджет, депутаты, политика, гордума, Екатеринбург
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