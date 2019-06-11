«Высокинского использовали»: зачем гордума отклонила поправки в бюджет

На сегодняшнем заседании гордумы Екатеринбурга депутаты отказались принять поправки в бюджет на 2019 год. Это значит, что «подвисли» федеральные трансферты в объеме шести миллиардов, которые необходимо освоить до конца года. ЕТВ поговорил с политологами, чтобы понять, что это было.

Политолог Александр Пирогов уверен, что таким образом гордума показала власть над администрацией и свои возможности. «Политический кризис из-за протестов обнажил все недоработки и недосказанности между ними», — считает он. В дальнейшем гордума сможет использовать это как аргумент во время переговоров и при распределении ресурсов МУПов.