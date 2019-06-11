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В Екатеринбурге сыграют победители Лиги наций по волейболу

16:22, 11 Июнь 2019
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Фото: «Уралочка»
На соревнования 2019 года приедут четыре женские сборные.

В Екатеринбурге пройдет волейбольный турнир Лига наций, в котором сразятся четыре женские сборные. Соперниками россиянок на домашнем этапе станут команды Таиланда, Голландии и США. Игры пройдут в ДИВСе с 18 по 20 июня. На предварительном этапе Лиги наций сборная России играла в Бразилии, Турции и Бельгии. Впереди Италия и родной Екатеринбург. Шесть лучших сборных выйдут в финал.

Сейчас в активе нашей команды только одна победа и восемь поражений. Россия находится на последних строчках турнирной таблицы из 16 участников.

Публикуем график игр в Екатеринбурге:

18 июня. Россия — США (19.00)

19 июня. Россия — Таиланд (19.00)

20 июня. Россия — Голландия (19.00)

Лига наций пришла на смену традиционного Гран-При. В прошлом году в турнире поучаствовали 16 стран, победителем стала команда США.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, волейбол, спорт, Екатеринбург
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