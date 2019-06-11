В Екатеринбурге сыграют победители Лиги наций по волейболу
В Екатеринбурге пройдет волейбольный турнир Лига наций, в котором сразятся четыре женские сборные. Соперниками россиянок на домашнем этапе станут команды Таиланда, Голландии и США. Игры пройдут в ДИВСе с 18 по 20 июня. На предварительном этапе Лиги наций сборная России играла в Бразилии, Турции и Бельгии. Впереди Италия и родной Екатеринбург. Шесть лучших сборных выйдут в финал.
Сейчас в активе нашей команды только одна победа и восемь поражений. Россия находится на последних строчках турнирной таблицы из 16 участников.
Публикуем график игр в Екатеринбурге:
18 июня. Россия — США
(19.00)
19 июня. Россия — Таиланд (19.00)
20 июня. Россия — Голландия (19.00)
Лига наций пришла на смену традиционного Гран-При. В прошлом году в турнире поучаствовали 16 стран, победителем стала команда США.