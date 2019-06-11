В Екатеринбурге портрет Голунова украсил памятник графферам

Напомним, корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в прошлый четверг, 6 июня, в Москве. При себе и в квартире у него нашли наркотики, при том, что коллеги и друзья журналиста утверждают, Иван никогда не употреблял запрещенные вещества. По России прошли пикеты в поддержку журналиста. Екатеринбург тоже подключился к ним.

Помимо пикетов екатеринбуржцы придумали другие формы поддержки. Ресторатор Евгений Кексин объявил бесплатную раздачу пива тем, кто придет сегодня, 11 июня, в бар «Огонек» в футболке «Я/Мы Иван Голунов». А уральский ювелирный бренд Avgvst собирался раздавать плакаты на Патриарших прудах с такой же надписью. Также екатеринбургское издательство Ridero выпустило электронную бесплатную книгу с расследованиями журналиста «Медузы».