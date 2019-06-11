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В Екатеринбурге портрет Голунова украсил памятник графферам

09:25, 11 Июнь 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Скульптура уличного художника появилась накануне на пересечении улиц Малышева-Толмачева.

Памятник уличным художникам, который вчера, 10 июня, появился на пересечении улиц Малышева-Толмачева в Екатеринбурге, дополнили портретом Ивана Голунова. Его сделали с помощью черного баллончика, а внизу написали «Я/Мы Иван Голунов».

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Напомним, корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в прошлый четверг, 6 июня, в Москве. При себе и в квартире у него нашли наркотики, при том, что коллеги и друзья журналиста утверждают, Иван никогда не употреблял запрещенные вещества. По России прошли пикеты в поддержку журналиста. Екатеринбург тоже подключился к ним.

Помимо пикетов екатеринбуржцы придумали другие формы поддержки. Ресторатор Евгений Кексин объявил бесплатную раздачу пива тем, кто придет сегодня, 11 июня, в бар «Огонек» в футболке «Я/Мы Иван Голунов». А уральский ювелирный бренд Avgvst собирался раздавать плакаты на Патриарших прудах с такой же надписью. Также екатеринбургское издательство Ridero выпустило электронную бесплатную книгу с расследованиями журналиста «Медузы».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , памятник, граффити, уличное искусство
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