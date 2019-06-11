В Екатеринбурге нашли жилье с самыми дешевыми квадратными метрами

Аналитики N1.RU составили рейтинг квартир в Екатеринбурге с самыми дешевыми квадратными метрами. Первой в списке стала трешка на Новокольцовской, 14. Ее площадь — 78,6 квадрата. Цена одного квадратного метра составила 33 тысячи рублей. Вся квартира обойдется покупателю в 2,6 миллиона рублей.

Второе место заняла четырехкомнатная квартира на Технической, 67. Там каждый квадрат будет стоить 34,8 тысячи рублей. По площади жилье гораздо больше, чем в районе Кольцово, — 106,3 квадратного метра. Третье место еще у одного жилья на Сортировке. Оно расположено в соседнем доме на Технической, 68. Там за каждый квадрат пятикомнатной квартиры просят 35,8 тысячи рублей. Общая площадь жилья — 147,9 квадратного метра.

Как посчитали аналитики, самая низкая цена квадратного метра оказывается в просторных квартирах на окраинах, хотя в целом стоимость жилья не является наименьшей на рынке. Если оценивать площадь по общей цене, то самыми дешевыми окажутся микростудии в отдаленных районах Екатеринбурга. Их можно купить за миллион рублей.