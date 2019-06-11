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В Екатеринбурге нашли жилье с самыми дешевыми квадратными метрами

10:29, 11 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Чаще всего квартиры с низкой стоимостью квадрата находятся на окраинах.

Аналитики N1.RU составили рейтинг квартир в Екатеринбурге с самыми дешевыми квадратными метрами. Первой в списке стала трешка на Новокольцовской, 14. Ее площадь — 78,6 квадрата. Цена одного квадратного метра составила 33 тысячи рублей. Вся квартира обойдется покупателю в 2,6 миллиона рублей.

Второе место заняла четырехкомнатная квартира на Технической, 67. Там каждый квадрат будет стоить 34,8 тысячи рублей. По площади жилье гораздо больше, чем в районе Кольцово, — 106,3 квадратного метра. Третье место еще у одного жилья на Сортировке. Оно расположено в соседнем доме на Технической, 68. Там за каждый квадрат пятикомнатной квартиры просят 35,8 тысячи рублей. Общая площадь жилья — 147,9 квадратного метра.

Как посчитали аналитики, самая низкая цена квадратного метра оказывается в просторных квартирах на окраинах, хотя в целом стоимость жилья не является наименьшей на рынке. Если оценивать площадь по общей цене, то самыми дешевыми окажутся микростудии в отдаленных районах Екатеринбурга. Их можно купить за миллион рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, квартиры, N1, жилье, Свердловская область , Екатеринбург
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