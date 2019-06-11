В День России возложат цветы к памятнику Ельцина в Екатеринбурге

День России в Екатеринбурге начнется на Октябрьской площади. В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев вручит там флаги общественным организациям региона, сообщает департамент информполитики. Через полчаса состоится возложение цветов к памятнику Борису Ельцину.

Праздничная программа начнется в 12:00 в историческом сквере. Там традиционно выступят хоры. В прошлом году музыкальная программа была посвящена чемпионату мира по футболу. Всем гостям выдавали брошюры с текстами песен, чтобы они могли подпевать сводному хору из 1,5 тысяч музыкантов. Пели «Аргентину — Ямайку» и «Давай, Россия».

Также в День России в Екатеринбурге пройдут соревнования по гребле «Студенческая регата 2019» на кубок дважды Героя Советского Союза генерал-полковника Михаила Одинцова. Регата будет проходить на акватории городского пруда с 10:00 до 14:00. Параллельно на Малом Конном пройдет регата ДОСААФ. Начало в 13:30.

ЕТВ будет вести трансляцию с праздничных мероприятий. Начало в 12:00. Смотрите в наших соцсетях или на сайте.