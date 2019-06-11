Уральские таможенники проверили бутики в «Покровском пассаже»

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Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления , владельцу бутика установили срок , в который он должен предоставить необходимые документы. После этого таможенники будут решать , что делать с нарушителем дальше.





Судя по фотографии , проверка проходила в том числе в бутике Gucci — одном из титульных магазинов « Покровского пассажа».

Таможенники из Уральского управления нагрянули в элитный ТЦ ЕкатеринбургаПокровский пассаж». По их информациивладелец одного из магазинов не предоставил свидетельство о легальности ввезенных в Россию вещей. Также надзорные органы не дождались лицензии на торговлю известным брендом.