Уральские таможенники проверили бутики в «Покровском пассаже»
08:40, 11 Июнь 2019
Владелец одного из магазинов не смог предоставить документы, подтверждающие лицензию на продажу известного бренда.
Таможенники из Уральского управления нагрянули в элитный ТЦ Екатеринбурга «Покровский пассаж». По их информации, владелец одного из магазинов не предоставил свидетельство о легальности ввезенных в Россию вещей. Также надзорные органы не дождались лицензии на торговлю известным брендом.
Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления, владельцу бутика установили срок, в который он должен предоставить необходимые документы. После этого таможенники будут решать, что делать с нарушителем дальше.
Судя по фотографии, проверка проходила в том числе в бутике Gucci — одном из титульных магазинов «Покровского пассажа».
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