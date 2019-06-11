Универсиада может сохранить «Екатеринбург Арене» выносные трибуны
11:27, 11 Июнь 2019
Комиссия FISU оценила готовность стадиона к соревнованиям.
комиссия Международной федерация студенческого спорта (FISU) оценила готовность «Екатеринбург Арены» к Универсиаде. У делегации возникли вопросы к выносным трибунам, которые планировали разобрать в 2020 году и передать другим спортивным площадкам региона. После этого вместимость стадиона сократится до 23 тысяч мест. Этого может не хватить, если на соревнования приедут десять тысяч спортсменов, которым нужно будет предоставить места. Если Екатеринбург получит право провести Универсиаду, то с разбором конструкций придется повременить.
Делегация FISU должна оценить готовность спортивных площадок к проведению соревнований и инфраструктуру города. В ЕКатеринбург комиссия прибыла 10 июня и успела оценить аэропорт Кольцово. Наблюдатели должны подготовить отчет и представить его на заседании исполнительного комитета. Для победы Екатеринбургу нужно 12 из 23 голосов. Город должны презентовать в Неаполе 2 июля, тогда же и станет известно, получит ли город соревнования в 2023 году.
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