Универсиада может сохранить «Екатеринбург Арене» выносные трибуны

комиссия Международной федерация студенческого спорта ( FISU) оценила готовность « Екатеринбург Арены» к Универсиаде. У делегации возникли вопросы к выносным трибунам , которые планировали разобрать в 2020 году и передать другим спортивным площадкам региона. После этого вместимость стадиона сократится до 23 тысяч мест. Этого может не хватить , если на соревнования приедут десять тысяч спортсменов , которым нужно будет предоставить места. Если Екатеринбург получит право провести Универсиаду , то с разбором конструкций придется повременить.



