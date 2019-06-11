У екатеринбуржца арестовали авто из-за долгов по кредиту и алиментам

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Тогда приставы решили арестовать автомобиль Volkswagen Tuareg, на котором ездит мужчина , рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Его довольно быстро смогли обнаружить на одной из стоянок в Кировском районе.





Кроссовер оставили должнику на ответственное хранение — автомобиль пойдет с молотка в случае , если мужчина так и не найдет денег на выплаты.

Житель Екатеринбурга собрал долговое комбо: его выплат ждут несовершеннолетний ребенок и банк. Первому он не перечислил 120 тысяч рублейа кредитная организация не досчиталась четырех миллионов рублей. Платить по долгам мужчина не спешил — и это даже несмотря на ограничение на выезд за границу и арестованные счета.