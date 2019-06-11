У екатеринбуржца арестовали авто из-за долгов по кредиту и алиментам
08:00, 11 Июнь 2019
Пока Volkswagen находится у владельца, но его заберут, если банк и ребенок так и не увидят денег.
Житель Екатеринбурга собрал долговое комбо: его выплат ждут несовершеннолетний ребенок и банк. Первому он не перечислил 120 тысяч рублей, а кредитная организация не досчиталась четырех миллионов рублей. Платить по долгам мужчина не спешил — и это даже несмотря на ограничение на выезд за границу и арестованные счета.
Тогда приставы решили арестовать автомобиль Volkswagen Tuareg, на котором ездит мужчина, рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Его довольно быстро смогли обнаружить на одной из стоянок в Кировском районе.
Кроссовер оставили должнику на ответственное хранение — автомобиль пойдет с молотка в случае, если мужчина так и не найдет денег на выплаты.
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