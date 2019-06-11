Тимофей Жуков стал президентом фонда «Город без наркотиков»
12:29, 11 Июнь 2019
Экс-глава организации Андрей Кабанов покинул пост по собственному желанию.
Депутат екатеринбургской гордумы Тимофей Жуков стал президентом фонда «Город без наркотиков». Он сменил Андрея Кабанова, который принимал участие в работе организации с 1998 года. Как рассказал Андрей Кабанов на странице в Facebook, он написал заявление по собственному желанию.
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Вчера провели общее собрание учредителей и предложили нашему Тимофею Жукову стать президентом фонда. Знаю Тимофея уже 5 лет. Работать он умеет, разговаривать тоже. Задницей не крутит и не переобувается. Ребята, которые его окружают, тоже достойные. Уверен, что он справится. Да и мы, старички, далеко не пойдем. Рядом будем. Если что, подскажем, посоветуем. Удачи тебе, Тимофей!
Напомним, Тимофей Жуков около двух лет являлся вице-президентом фонда «Город без наркотиков». С 17 лет он был волонтером организации и сторонником другого главы фонда Евгения Ройзмана. Затем Тимофей Жуков ушел в армию, а когда вернулся, главой организации уже стал Андрей Кабанов. Сейчас Тимофей Жуков входит в состав гордумы Екатеринбурга, кормит бездомных на вокзале и увлекается футболом.
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