Тимофей Жуков стал президентом фонда «Город без наркотиков»

Вчера провели общее собрание учредителей и предложили нашему Тимофею Жукову стать президентом фонда. Знаю Тимофея уже 5 лет. Работать он умеет, разговаривать тоже. Задницей не крутит и не переобувается. Ребята , которые его окружают , тоже достойные. Уверен , что он справится. Да и мы , старички , далеко не пойдем. Рядом будем. Если что , подскажем , посоветуем. Удачи тебе , Тимофей!

Андрей Кабанов, глава фонда "Город без наркотиков"