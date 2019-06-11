«Спецавтобаза» пошла в суд, чтобы вернуться к старым тарифам

Региональный мусорный оператор ЕМУП «Спецавтобаза» попыталась оспорить снижение тарифов в областном суде. Новое постановление РЭК вступило в силу 1 июня 2019 года. После этого операционные расходы «Спецавтобазы» снизились с 2,9 миллиарда рублей до 1,9 миллиарда. Тариф тоже снизился с 674,37 рублей за кубометр вместо 686,05 рублей. Компания посчитала, что эти цифры были необоснованно занижены. Суд оставил исковое заявление без движения из-за ошибок в самом заявлении. До 24 июня «Спецавтобаза» должна устранить недостатки, чтобы продолжить, сообщили в пресс-службе областного суда.

В «Спецавтобазе» заявили, что все расходы уже проверяли на стадии утверждения тарифа, поэтому его нельзя снижать.

«Ранее Свердловский областной суд признал тариф экономически обоснованным и принятым с соблюдением установленного законом порядка. Применение утвержденного майским документом тарифа может привести к определенным трудностям в осуществлении деятельности регионального оператора», — заявили в пресс-службе компании.

В марте мусорные тарифы в регионе уже пересматривали, после чего они снизились на несколько копеек. После обоснованность тарифов начала проверять ФАС. «Спецавтобазу» обвинили в нарушении конкуренции, потому что компания доверила перевозку отходов единственному подрядчику со средними ценами. После этого в РЭК поступило предписание о снижении тарифа. После изменений тариф снизили на 30%. Жители Екатеринбурга теперь должны платить 101,04 рубля для квартиры и 80,2 рубля в частном секторе.