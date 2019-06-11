Самая дорогая квартира Свердловской области нашлась в Екатеринбурге
12:34, 11 Июнь 2019
За хоромы придется отдать 54 миллиона рублей.
Самая дорогая квартира Свердловской области продается в Екатеринбурге, в жилом комплексе «Тихвин». За четырехкомнатные апартаменты с системой «умный дом» и дизайнерским ремонтом придется заплатить 54 миллиона рублей, выяснили аналитики Avito. В стоимость квартиры входит два машиноместа.
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На втором месте уютный таунхаус возле ЦПКиО. На площади 300 метров размещаются столовая с кухней, сауна с большой ванной и гараж на две машины. В стоимость таунхауса входят две сотки земли. За такие красоты придется отдать 44,5 миллиона рублей.
На третьем месте пятикомнатная квартира с чистовым ремонтом в ЖК «Антарес». Квартира находится на 22 и 23 этажах и включает в себя собственную террасу. За такую квартиру просят 42,5 миллиона рублей. Правда придется поработать дизайнером и вложиться в ремонт. Но что только не сделаешь ради панорамных окон пять метров в высоту.
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