Самая дорогая квартира Свердловской области нашлась в Екатеринбурге

На третьем месте пятикомнатная квартира с чистовым ремонтом в ЖК «Антарес». Квартира находится на 22 и 23 этажах и включает в себя собственную террасу. За такую квартиру просят 42,5 миллиона рублей. Правда придется поработать дизайнером и вложиться в ремонт. Но что только не сделаешь ради панорамных окон пять метров в высоту.