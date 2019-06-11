Путин попробует приехать на GMIS в Екатеринбург

Министр промышленности РФ Денис Мантуров пригласил Владимира Путина на промышленную выставку «Иннопром» и сммит GMIS в Екатеринбург. Главной темой мероприятий будут развитие природоподобных технологий и баланс между био- и техносферой. Министр напомнил, что президент как раз выступал с этой темой на Генассамблее ООН в 2015 году.

«Ведется дискуссия в мировом бизнес-сообществе, между министерствами, ведомствами.<…>Мы очень рассчитываем, что Вы найдете время и возможность принять участие в этих мероприятиях в этом году», — цитируют Мантурова на портале президента.

«Хорошо. Попробую», — ответил Владимир Путин.



Выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Главным партнером в этом году станет Турция. Стенды на выставке впервые представят Франция, Казахстан, Австрия и Тайвань. GMIS пройдет в эти же сроки в конгресс-холле. На мероприятие ждут глав десяти государств, в том числе первых лиц Российской Федерации.

