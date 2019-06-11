На Урале дорожные службы начали сдавать нарушителей ГИБДД

Свердловских водителей, которые нарушили ПДД, начнут штрафовать по видео, предоставленным дорожными службами. Если дорожный мастер во время объезда увидел нарушителя, он должен снять его на видеорегистратор и направить обращение в госавтоинспекцию через диспетчеров ФКУ «Уралуправтодор». Такая мера поможет дисциплинировать автомобилистов, которые не признают ПДД.

Как рассказали ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», в 2019 году подрядчики, которые ремонтируют федеральные трассы, тоже стали использовать автокомплексы для фиксации нарушений. О видео- и фотофиксации свердловских водителей предупреждают при помощи знаков.