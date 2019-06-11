Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

На Урале дорожные службы начали сдавать нарушителей ГИБДД

17:51, 11 Июнь 2019
dsc_0463m.jpg
Фото: ЕТВ
Скоро водители, не признающие правила дорожного движения, получат штрафы.

Свердловских водителей, которые нарушили ПДД, начнут штрафовать по видео, предоставленным дорожными службами. Если дорожный мастер во время объезда увидел нарушителя, он должен снять его на видеорегистратор и направить обращение в госавтоинспекцию через диспетчеров ФКУ «Уралуправтодор». Такая мера поможет дисциплинировать автомобилистов, которые не признают ПДД.

Как рассказали ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», в 2019 году подрядчики, которые ремонтируют федеральные трассы, тоже стали использовать автокомплексы для фиксации нарушений. О видео- и фотофиксации свердловских водителей предупреждают при помощи знаков.

Строптивая гордума и антинародый бюджет
Депутаты обвинили мэрию в самолюбовании.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «На Урале дорожные службы начали сдавать нарушителей ГИБДД»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Уралуправтодор, пдд, нарушения, трасса , Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Уральская драматическая школа
13 июня в 19:30
С Олег Богаев, Анна Батурина, Ярослава Пулинович
Как создаются новые фантастические миры?
11 июня в 19:30
С Олег Раин, Евгений Гаглоев
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.