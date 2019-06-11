На Урале дорожные службы начали сдавать нарушителей ГИБДД
17:51, 11 Июнь 2019
Скоро водители, не признающие правила дорожного движения, получат штрафы.
Свердловских водителей, которые нарушили ПДД, начнут штрафовать по видео, предоставленным дорожными службами. Если дорожный мастер во время объезда увидел нарушителя, он должен снять его на видеорегистратор и направить обращение в госавтоинспекцию через диспетчеров ФКУ «Уралуправтодор». Такая мера поможет дисциплинировать автомобилистов, которые не признают ПДД.
Как рассказали ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», в 2019 году подрядчики, которые ремонтируют федеральные трассы, тоже стали использовать автокомплексы для фиксации нарушений. О видео- и фотофиксации свердловских водителей предупреждают при помощи знаков.
Строптивая гордума и антинародый бюджет
Депутаты обвинили мэрию в самолюбовании.
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Уральская драматическая школа
Как создаются новые фантастические миры?
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.