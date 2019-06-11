На екатеринбуржца, избившего женщину-водителя, завели уголовное дело
12:56, 11 Июнь 2019
Инцидент произошел накануне, 10 июня. Пострадавшую доставили в больницу с переломом грудины.
Полиция Екатеринбурга завела уголовное дело на мужчину, который накануне избил женщину-водителя автобуса № 45. Женщина получила травмы, ее доставили в больницу. Екатеринбуржец сбежал с места происшествия.
Сотрудники МВД нашли обвиняемого. Он объяснил, что ехал на машине по улице Восточной с ребенком и попал в ДТП с автобусом, когда проезжал перекресток. Мужчина решил, что в аварии виновата водитель. Он вытащил женщину из автобуса и, по словам обвиняемого, нанес пару ударов, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Водителя автобуса госпитализировали в больницу с переломом грудины.
Мужчине вменяют часть первую статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до трех лет лишения свободы.
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