Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

На екатеринбуржца, избившего женщину-водителя, завели уголовное дело

12:56, 11 Июнь 2019
nhfycgjhn.jpg
Фото: ЕТВ
Инцидент произошел накануне, 10 июня. Пострадавшую доставили в больницу с переломом грудины.

Полиция Екатеринбурга завела уголовное дело на мужчину, который накануне избил женщину-водителя автобуса № 45. Женщина получила травмы, ее доставили в больницу. Екатеринбуржец сбежал с места происшествия.

Сотрудники МВД нашли обвиняемого. Он объяснил, что ехал на машине по улице Восточной с ребенком и попал в ДТП с автобусом, когда проезжал перекресток. Мужчина решил, что в аварии виновата водитель. Он вытащил женщину из автобуса и, по словам обвиняемого, нанес пару ударов, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Водителя автобуса госпитализировали в больницу с переломом грудины.

Мужчине вменяют часть первую статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Строптивая гордума и антинародый бюджет
Депутаты обвинили мэрию в самолюбовании.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «На екатеринбуржца, избившего женщину-водителя, завели уголовное дело»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, уголовные дела, полиция, драка, УМВД по Екатеринбургу, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Как создаются новые фантастические миры?
11 июня в 19:30
С Евгений Гаглоев, Олег Раин
Уральская драматическая школа
13 июня в 19:30
С Олег Богаев, Анна Батурина, Ярослава Пулинович