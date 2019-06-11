Депутат Госдумы предложил создать в Екатеринбурге полицию граффити

Депутат Госдумы Максим Иванов предложил создать в Екатеринбурге полицию граффити. Такая идея пришла в голову народному избраннику после того, как рядом со Свердловской филармонией исчез портрет Модеста Мусоргского.

«Как у горожанина у меня ощущения противоречивые. С одной стороны разрисовывать из баллончика дома и заборы — вандализм. С другой — в Екатеринбурге много интересных, известных уличных художников. Они любую серую стену превратят в туристическую достопримечательность», — написал Иванов на странице в Facebook. Поэтому депутат решил, что городу нужна некая комиссия, которая будет выносить вердикт: уничтожать уличные рисунки или нет.