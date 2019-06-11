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Депутат Госдумы предложил создать в Екатеринбурге полицию граффити

16:44, 11 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Максим Иванов думает, что такая комиссия должна решать, оставлять рисунки на улицах или нет.

Депутат Госдумы Максим Иванов предложил создать в Екатеринбурге полицию граффити. Такая идея пришла в голову народному избраннику после того, как рядом со Свердловской филармонией исчез портрет Модеста Мусоргского.

«Как у горожанина у меня ощущения противоречивые. С одной стороны разрисовывать из баллончика дома и заборы — вандализм. С другой — в Екатеринбурге много интересных, известных уличных художников. Они любую серую стену превратят в туристическую достопримечательность», — написал Иванов на странице в Facebook. Поэтому депутат решил, что городу нужна некая комиссия, которая будет выносить вердикт: уничтожать уличные рисунки или нет.

Строптивая гордума и антинародый бюджет
Депутаты обвинили мэрию в самолюбовании.

По мнению Максима Иванова, проводить опросы жителей в каждой ситуации не выход. Депутат Госдумы посчитал, что на помощь коммунальщикам должны прийти эксперты, например, из УрГАХУ.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Госдума, депутат, уличное искусство, граффити, Екатеринбург, Максим Иванов
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