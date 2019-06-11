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95 тысяч свердловчан лишились заграничного отпуска из-за долгов

10:09, 11 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Жители региона не заплатили 30 миллиардов рублей.

Заграничного отпуска лишились 95 тысяч свердловчан. Приставы запретили им выезд из России. Это на 41 тысячу больше, чем в 2018 году, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Жители региона накопили долги в 30 миллиардов рублей.

Проблемы с выездом за границу могут возникнуть у тех, чьи долги составили больше 30 тысяч рублей. Но если человек не спешит платить деньги в течение двух месяцев после возбуждения производства, тогда судебный пристав может запретить выезд из России при долге в десять тысяч рублей.

Поэтому приставы рекомендуют заранее проверять суммы и вовремя погашать их, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на пути к долгожданному отдыху. Узнать необходимую информацию можно на сайте свердловской УФССП или на портале госуслуг.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, УФССП по Свердловской области, долги, отпуск, выезд из России, Свердловская область
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