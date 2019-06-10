Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за событий в сквере

17:01, 10 Июнь 2019
yvayva.jpg
Фото: ЕТВ
Пока неясно, кого ждет наказание за «массовые беспорядки».

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело из-за событий в сквере у Драмтеатра в середине мая 2019 года. Речь идет о статье 212 УК РФ («Массовые беспорядки»), по которой могут лишить свободы на срок до 15 лет. Об этом «КП» заявил пресс-секретарь УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщил Znak.com источник, дело пока бесфигурантное, так как его «перспективы неочевидны». В разговоре с ЕТВ Валерий Горелых отказался подтверждать или опровергать информацию, направив в Следственный комитет. Там также отказались от каких-либо комментариев.

Ранее на екатеринбуржца Станиславу Мельниченко возбудили уголовное дело за оскорбление полицейского во время протестов в сквере у Драмтеатра. По версии следствия, протестующий высказывал нецензурные выражения сотруднику МВД, а также использовал оскорбляющие жесты.

«Для оправдания нужен общественный резонанс»
Адвокат Михаил Голиченко рассказывает ЕТВ о деле против Ивана Голунова и статье 228 УК РФ, по которо
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за событий в сквере»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Скверная история, сквер у Драмтеатра, Екатеринбург, Свердловская область , храм Святой Екатерины
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Эффект протеста
Городские истории
Эффект протеста
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
Переломка
Евгений Ройзман. Про Ивана Голунова и наркотики
Евгений Ройзман. Про Ивана Голунова и наркотики
От Светланы Зенковой
Как создаются новые фантастические миры?
11 июня в 19:30
С Евгений Гаглоев, Олег Раин