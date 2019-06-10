В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за событий в сквере

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело из-за событий в сквере у Драмтеатра в середине мая 2019 года. Речь идет о статье 212 УК РФ («Массовые беспорядки»), по которой могут лишить свободы на срок до 15 лет. Об этом «КП» заявил пресс-секретарь УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщил Znak.com источник, дело пока бесфигурантное, так как его «перспективы неочевидны». В разговоре с ЕТВ Валерий Горелых отказался подтверждать или опровергать информацию, направив в Следственный комитет. Там также отказались от каких-либо комментариев.

Ранее на екатеринбуржца Станиславу Мельниченко возбудили уголовное дело за оскорбление полицейского во время протестов в сквере у Драмтеатра. По версии следствия, протестующий высказывал нецензурные выражения сотруднику МВД, а также использовал оскорбляющие жесты.