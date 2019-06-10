Уральский ювелирный бренд поддержал Ивана Голунова

« Мы сейчас все находимся на похоронах , на похоронах своей страны , свободы , нормальной жизни» , — написала Брянцева в своем телеграм-канале Newelry.

Напомним, журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в четверг, 6 июня, в Москве. При себе и в квартире корреспондента нашли наркотики. Ему грозит от десяти до 20 лет тюрьмы. В субботу, 8 июня, Никулинский суд оставил Ивана Голунова под домашним арестом.

По России прошли пикеты в поддержку Голунова. К ним присоединился и Екатеринбург. У здания свердловского МВД на Ленина с одиночным пикетом выступал политтехнолог Платон Маматов. Также о журналисте «Медузы» высказывался экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.