Уральский ювелирный бренд поддержал Ивана Голунова
16:22, 10 Июнь 2019
В бутике Натальи Брянцевой будут раздавать плакаты «Мы Иван Голунов».
Уральский ювелирный бренд Avgvst и его владелец Наталья Брянцева высказались в поддержку задержанного журналиста Ивана Голунова. В бутике бренда в Москве на Патриарших прудах сегодня вечером будут раздавать плакаты «Мы Иван Голунов» в поддержку корреспондента «Медузы».
«Мы сейчас все находимся на похоронах, на похоронах своей страны, свободы, нормальной жизни», — написала Брянцева в своем телеграм-канале Newelry.
Напомним, журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в четверг, 6 июня, в Москве. При себе и в квартире корреспондента нашли наркотики. Ему грозит от десяти до 20 лет тюрьмы. В субботу, 8 июня, Никулинский суд оставил Ивана Голунова под домашним арестом.
По России прошли пикеты в поддержку Голунова. К ним присоединился и Екатеринбург. У здания свердловского МВД на Ленина с одиночным пикетом выступал политтехнолог Платон Маматов. Также о журналисте «Медузы» высказывался экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
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