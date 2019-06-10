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Уральский ювелирный бренд поддержал Ивана Голунова

16:22, 10 Июнь 2019
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Фото: телеграм-канал Avgvst jewelry
В бутике Натальи Брянцевой будут раздавать плакаты «Мы Иван Голунов».
Уральский ювелирный бренд Avgvst и его владелец Наталья Брянцева высказались в поддержку задержанного журналиста Ивана Голунова. В бутике бренда в Москве на Патриарших прудах сегодня вечером будут раздавать плакаты «Мы Иван Голунов» в поддержку корреспондента «Медузы».

«Мы сейчас все находимся на похоронах, на похоронах своей страны, свободы, нормальной жизни», — написала Брянцева в своем телеграм-канале Newelry.

Напомним, журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в четверг, 6 июня, в Москве. При себе и в квартире корреспондента нашли наркотики. Ему грозит от десяти до 20 лет тюрьмы. В субботу, 8 июня, Никулинский суд оставил Ивана Голунова под домашним арестом.

По России прошли пикеты в поддержку Голунова. К ним присоединился и Екатеринбург. У здания свердловского МВД на Ленина с одиночным пикетом выступал политтехнолог Платон Маматов. Также о журналисте «Медузы» высказывался экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.


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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Екатеринбург
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