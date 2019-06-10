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Свердловским больницам купили 15 новых передвижных кабинетов

18:17, 10 Июнь 2019
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Фото: Александр Мамаев для ЕТВ
Технику получат Ивдель, Ачит, Верхняя Синячиха, Асбест, село Покровское.

Свердловским больницам передали девять передвижных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), пять стоматологий и один офтальмологический комплекс, который появился в регионе впервые. Новую технику получат 13 свердловских муниципалитетов, среди которых Ивдель, Верхняя Синячиха, Асбест, Ачит, село Покровское. Офтальмологический комплекс достался Свердловской областной больнице № 1, рассказали ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики.

ФАПы необходимы тем деревням и селам, в которых живут меньше 100 человек. В такие пункты входит все необходимое для оказания первой медицинской помощи. Они работают по графику, который заранее сообщают. Но, как правило, передвижные кабинеты появляются в населенных пунктах не реже двух раз в неделю.

В 2018-2017 годах в Свердловской области приобрели 22 передвижных комплекса. Среди них был один стоматологический кабинет, остальные — ФАПы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область , медицина, больницы, Екатеринбург, врачи
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