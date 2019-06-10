Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

«Скверная локация»: художник заступился за сквер у Драмтеатра рисунком

10:44, 10 Июнь 2019
cukukc.jpg
Фото: Алексей Рыжков
Алексей Рыжков потребовал исключить площадку из списка для голосования. 

Художник Алексей Рыжков посвятил очередную работу протестам в сквере у Драмтеатра. Он изобразил противостояние бойцов ОМОНа и защитников площадки на фоне Храма-на-крови. В своем комментарии он призвал вычеркнуть сквер из списка площадок для строительства храма святой Екатерины.

«Сквер — болевая точка города. Надо оставить его в покое. Нужна ли христианскому собору такая история? Как его будут называть? Храм на Вражде“, Скверный храм“?», — заявил художник.

По словам Алексея Рыжкова, сейчас голоса защитников сквера намеренно размывают по разным площадкам. Художник добавил, что широкое обсуждение вопроса помогло бы избежать столкновений.

«Если бы такой значимый для горожан вопрос решался предварительно, путем широкого общественного обсуждения, он не расколол бы общество. Наоборот, мы стали бы понимать друг друга лучше. <.> Я много лет рисую наш город и чувствую его. Среди мест, предложенных недавно архитекторами, есть очень удачные! Есть менее удачные. Но все они лучше скверной локации».

«Для оправдания нужен общественный резонанс»
Адвокат Михаил Голиченко рассказывает ЕТВ о деле против Ивана Голунова.
Сейчас все строительные работы в сквере у Драмтеатра остановлены. Десять дней мэрия собирала предложания по размещению храма святой Екатерины. В итоговый лист для голосования войдут только пять. Варианты уже обсудили с архитекторами.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале ««Скверная локация»: художник заступился за сквер у Драмтеатра рисунком»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Скверная история, протесты, сквер у Драмтеатра, художники, Екатеринбург, Александр Рыжков
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Эффект протеста
Городские истории
Эффект протеста
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
Гости Екатеринбурга
Виктор Лошак: «Новое поколение не готово к компромиссам».
Виктор Лошак: «Новое поколение не готово к компромиссам».
От Светланы Зенковой
Как создаются новые фантастические миры?
11 июня в 19:30
С Евгений Гаглоев, Олег Раин