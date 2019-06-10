«Скверная локация»: художник заступился за сквер у Драмтеатра рисунком

Художник Алексей Рыжков посвятил очередную работу протестам в сквере у Драмтеатра. Он изобразил противостояние бойцов ОМОНа и защитников площадки на фоне Храма-на-крови. В своем комментарии он призвал вычеркнуть сквер из списка площадок для строительства храма святой Екатерины.

«Сквер — болевая точка города. Надо оставить его в покое. Нужна ли христианскому собору такая история? Как его будут называть? „Храм на Вражде“, „Скверный храм“?», — заявил художник.

По словам Алексея Рыжкова, сейчас голоса защитников сквера намеренно размывают по разным площадкам. Художник добавил, что широкое обсуждение вопроса помогло бы избежать столкновений.

«Если бы такой значимый для горожан вопрос решался предварительно, путем широкого общественного обсуждения, он не расколол бы общество. Наоборот, мы стали бы понимать друг друга лучше. <.> Я много лет рисую наш город и чувствую его. Среди мест, предложенных недавно архитекторами, есть очень удачные! Есть менее удачные. Но все они лучше скверной локации».