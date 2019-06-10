Переговоры Высокинского по храму отсрочила комиссия FISU

Рабочая группа по опросу о выборе площадки для строительства храма святой Екатерины провела второе заседание. « Парки и скверы Екатеринбурга» внезапно получили пять дополнительных голосов , но это не помогло участникам прийти к единому мнению. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский снова озвучил перечень территорий , которые выбрали с архитекторами: сквер на Фурманова- Белинского , сквер у Драмтеатра ( но у храма должны убрать стилобат), приборостроительный завод на Горького , насыпной остров за Макаровским мостом ( чтобы обустроить подъезды техники), участок на месте взорванной телебашни и зеленая зона по Татищева.



