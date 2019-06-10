Переговоры Высокинского по храму отсрочила комиссия FISU
19:26, 10 Июнь 2019
Рабочая группа попыталась договориться обо всем во второй раз, но консенсус найти так и не удалось.
Рабочая группа по опросу о выборе площадки для строительства храма святой Екатерины провела второе заседание. «Парки и скверы Екатеринбурга» внезапно получили пять дополнительных голосов, но это не помогло участникам прийти к единому мнению. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский снова озвучил перечень территорий, которые выбрали с архитекторами: сквер на Фурманова- Белинского, сквер у Драмтеатра (но у храма должны убрать стилобат), приборостроительный завод на Горького, насыпной остров за Макаровским мостом (чтобы обустроить подъезды техники), участок на месте взорванной телебашни и зеленая зона по Татищева.
Мэр должен был обсудить выбранные площадки со спонсорами, но не смог этого сделать из-за визита комиссии FISU по Универсиаде. Он обещал все же переговорить с ними до пятницы. «Иначе коллизия», — добавил Григорий Вихарев.
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Настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло рассказал, что прихожане недовольны тем, что из списка исключили площадь Труда и проект храма-на-воде, но добавил, что результаты опроса будут приняты в любом случае.
Максим Миняйло
Мы готовы честно проиграть в опросе и воспринять как волю божью. Я бы выступил, чтобы не исключать. Я верю, что храм будет хорошо смотреться и не разрушит сквер. Просьба вернуться к рассмотрению, которые хотят видеть горожане.
Его поддержал Иигумен Вениамин Райников. Он заявил, что защитники сквера постоянно просят сторонников строительства храма пойти на компромисс, но сами не готовы идти ни на какие уступки. Хотя строители храма уже отмели ради них две площадки и «обида за это осталась».
Депутат Алексей Вихарев предложил все же исключить из перечня сквер у Драмтеатра, чтобы «найти согласие» и избежать новых протестов. Но Александр Высокинский отказался. Все остальные вопросы повестки отложили до следующей встречи. Фонд святой Екатерины занимает выжидательную позицию.
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