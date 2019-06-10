Общественная палата нашла минусы в обсуждении храма-на-драме

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Начали с истории: после изменений в градостроительный кодекс в Екатеринбурге искоренили общественные слушания. Вместо них решили проводить общественные обсуждения: жители города в обозначенный период вносят свои предложения в личном кабинете на сайте мэрии или в письменном виде. Их анализируют , выносят заключение и мэр ориентируется на него при принятии окончательного решения. Такая система показала себя лучше: на слушания по храму святой Екатерины пришли 67 человек , а в обсуждениях поучаствовали три тысячи.





Представитель Минстроя Татьяна Миронова заявила , что переход от реального обсуждения к интернету получился слишком резким. Но это было нужно сделать из-за падающей популярности печатных изданий. По ее словам , проблемы сложившейся системы в другом: людям представляют сложную документацию , которую тяжело анализировать. Также она решила , что у мэра и думы нет четких оснований , чтобы завернуть проект. В примере с храмом , например , не помешало бы четкое определение терминов « парк», « сквер» и « общественное пространство».





« Это как с березовой рощей в Академическом. На самом деле это остатки леса , которые остались после освоения территории. А люди говорят , что роща», — сообщила Татьяна Миронова.

После протестов в сквере у Драмтеатра общественная палата Свердловской области решила обсудить недостатки общественных обсуждений.», — начал Владимир Винницкийвспоминая выступления в защиту деревьев КрасноярскаКазани и Улан-Уде.