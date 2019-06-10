Общественная палата нашла минусы в обсуждении храма-на-драме
16:59, 10 Июнь 2019
Обсуждение закончилось призывом к публичносте. Эстафету передали федеральной общественной палате.
После протестов в сквере у Драмтеатра общественная палата Свердловской области решила обсудить недостатки общественных обсуждений. «Это покатилось по регионам как шар», — начал Владимир Винницкий, вспоминая выступления в защиту деревьев Красноярска, Казани и Улан-Уде.
Начали с истории: после изменений в градостроительный кодекс в Екатеринбурге искоренили общественные слушания. Вместо них решили проводить общественные обсуждения: жители города в обозначенный период вносят свои предложения в личном кабинете на сайте мэрии или в письменном виде. Их анализируют, выносят заключение и мэр ориентируется на него при принятии окончательного решения. Такая система показала себя лучше: на слушания по храму святой Екатерины пришли 67 человек, а в обсуждениях поучаствовали три тысячи.
Представитель Минстроя Татьяна Миронова заявила, что переход от реального обсуждения к интернету получился слишком резким. Но это было нужно сделать из-за падающей популярности печатных изданий. По ее словам, проблемы сложившейся системы в другом: людям представляют сложную документацию, которую тяжело анализировать. Также она решила, что у мэра и думы нет четких оснований, чтобы завернуть проект. В примере с храмом, например, не помешало бы четкое определение терминов «парк», «сквер» и «общественное пространство».
«Это как с березовой рощей в Академическом. На самом деле это остатки леса, которые остались после освоения территории. А люди говорят, что роща», — сообщила Татьяна Миронова.
«Для оправдания нужен общественный резонанс»
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После этого стали разбираться, что произошло с храмом святой Екатерины. Валерий Черкашин решил, что люди просто не знали о плюсах проекта из-за отмены слушаний. Ему возразил архитектор Александр Стариков.
«Его высота была ничем не ограничена. Крест выше белого дома. Население испугалось размеров храма», — решил он и намекнул на нарушения в градостроительном кодексе. Ему ответили, что размеры и правда ничего не регламентирует, но проект прошел все экспертизы.
Далее стали решать, кто вообще должен принимать участие в обсуждении. Раньше свои идеи могли высказывать жители непосредственно застраиваемой территории. Но сейчас фонтан идей может прервать только отсутствие прописки в Екатеринбурге. Главное, чтобы все знали об обсуждении. Поступило предложение сделать рупором власти соцсети. Черкашин возразил.
«Все почтовые ящики завалены пирожками и пластиковыми окнами. Вы моей 75-летней маме предлагаете «ВКонтакте зарегистрироваться? Нужно вернуть газеты в каждый дом», — заявил он. Коллега из общественной палаты Кушвы предложил делать смс-рассылку о предстоящих слушаниях, как МЧС.
Александр Смолин заявил, что споры бесполезны и решение лежит на поверхности: нужно просто проводить повторное обсуждение при широком общественном резонансе и привлекать экспертов. Владимир Винницкий подвел итог. Проблемы в законодательстве есть, поэтому нужно передать эстафете федеральной Общественной палате.
«Публичность, публичность и еще раз публичность», — заключил он.
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