Кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге возглавил экс-прокурор
12:04, 10 Июнь 2019
Евгений Вагнер пока не хочет ничего менять.
У кинотеатров «Салют» и «Колизей» снова сменилось руководство. Исполняющим обязанности директора назначен прокурор Туринского района на пенсии Евгений Вагнер. Новый руководитель пока не намерен что-либо менять в работе площадок. Информацию о назначении Вагнера ЕТВ подтвердил экс-директор «Салюта» и «Колизея» Федор Кириллов. «Я ушел по собственному желанию. Заявление написал еще месяц назад», — добавил Кириллов.
Здание «Колизея» через месяц должно перейти в собственность музея истории Екатеринбурга. Там пройдет уральская биеннале современного искусства, после чего здание планируют превратить в площадку вроде Дома Маклецкого. Возможно, оно вернется в ведение МУПа. Для зрителей «Колизей» закрылся еще в феврале. Тогда же из него уволился замдиректора Стас Словиковский, чуть ранее ушел директор Сергей Федяков. Исполняющим обязанности был назначен его заместитель Федор Кириллов.
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