Кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге возглавил экс-прокурор

У кинотеатров « Салют» и « Колизей» снова сменилось руководство. Исполняющим обязанности директора назначен прокурор Туринского района на пенсии Евгений Вагнер. Новый руководитель пока не намерен что-либо менять в работе площадок. Информацию о назначении Вагнера ЕТВ подтвердил экс-директор « Салюта» и « Колизея» Федор Кириллов. « Я ушел по собственному желанию. Заявление написал еще месяц назад», — добавил Кириллов.



