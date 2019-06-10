Избирком назвал цену опроса по храму святой Екатерины
18:02, 10 Июнь 2019
Процедура обойдется в десять раз дешевле референдума. Но придется ждать до сентября.
Проведение опроса по размещению храма святой Екатерины будет стоить 13 миллионов рублей. Примерные цифры на заседании рабочей группы озвучил руководитель горизбиркома Илья Захаров. На эти деньги должны распечатать бюллетени, обеспечить безопасность участков и обучить волонтеров. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский планировал организовать опрос за месяц, но в избиркоме заверили, что процесс затянется до сентября.
Ранее площадку для храма святой Екатерины планировали определить во время референдума. Так как для такой процедуры обязательным условием является участие 50% избирателей, на нее пришлось бы потратить 130 миллионов рублей. В итоге решили остановиться на опросе, чтобы сэкономить и не затянуть строительство храма. Деньги на организацию голосования должны найти в бюджете Екатеринбурга. Мэр Александр Высокинский опроверг слухи о том, что процедуру затягивают из-за нехватки денег. Он назвал это «провокацией».
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