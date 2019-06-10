Евгений Ройзман дал прогноз по делу Ивана Голунова

Также Ройзман добавил, что произошедшее невыгодно системе власти. По мнению экс-главы фонда «Город без наркотиков», в интересах чиновников сейчас провести «быстрое и справедливое расследование». «И если они сейчас этого не сделают, не сумеют на этом настоять, тогда возникает вопрос к дееспособности системы и ее здравомыслию», — отметил бывший мэр Екатеринбурга.

Ранее Евгений Ройзман говорил, что задержание Ивана Голунова — это «грубая ошибка оперативников». Кроме того, накануне Ройзман опубликовал в Facebook пост о том, что дело о сбыте наркотиков все равно придется раскрывать, и если не виноват Голунов, то должны найти того, кто подбросил запрещенные вещества.

Напомним, журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в четверг, 6 июня, в Москве. При себе и в квартире корреспондента нашли наркотики. Ему грозит от десяти до 20 лет тюрьмы. В субботу, 8 июня, Никулинский суд оставил Ивана Голунова под домашним арестом.