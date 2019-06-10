Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Евгений Ройзман дал прогноз по делу Ивана Голунова

17:32, 10 Июнь 2019
32188474_993326677459327_3792005666197995520_n.jpg
Фото: Facebook Евгения Ройзмана
Экс-глава фонда «Город без наркотиков» объяснил, что журналист все равно получит срок.

Бывший мэр Екатеринбурга и экс-глава фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман объяснил, что ждет журналиста «Медузы» Ивана Голунова. В интервью корреспонденту ЕТВ он заявил, что, если бы ситуация складывалась в правовом государстве, Ивана бы оправдали, а за наркотики отвечали бы полицейские. Но в наших реалиях у Ройзмана другой прогноз.

Взрыв как итог распада
Почему уничтожили храм святой Екатерины? Ответы в жизни его прихожан с 1918 года.

Будут тянуть время, осудят за хранение, дадут что-нибудь условно, чтобы все обрадовались, что человек остался на свободе. Это один из исходов. Понятно, что сбыт уберут. Но… я думаю, что здесь надо добиваться [Евгений Ройзман не договаривает, чего именно, но мы думаем, он имел в виду «добиваться правды» — прим. ЕТВ], потому что наркотики откуда-то взялись: их украли из какого-то дела или купили сами, или были свои у кого-то. Их откровенно подкинули. Я думаю, что следствие сейчас должно пойти по другому пути.

Евгений Ройзман
блогер, общественный деятель

Также Ройзман добавил, что произошедшее невыгодно системе власти. По мнению экс-главы фонда «Город без наркотиков», в интересах чиновников сейчас провести «быстрое и справедливое расследование». «И если они сейчас этого не сделают, не сумеют на этом настоять, тогда возникает вопрос к дееспособности системы и ее здравомыслию», — отметил бывший мэр Екатеринбурга.

Ранее Евгений Ройзман говорил, что задержание Ивана Голунова — это «грубая ошибка оперативников». Кроме того, накануне Ройзман опубликовал в Facebook пост о том, что дело о сбыте наркотиков все равно придется раскрывать, и если не виноват Голунов, то должны найти того, кто подбросил запрещенные вещества.

Напомним, журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в четверг, 6 июня, в Москве. При себе и в квартире корреспондента нашли наркотики. Ему грозит от десяти до 20 лет тюрьмы. В субботу, 8 июня, Никулинский суд оставил Ивана Голунова под домашним арестом.

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за событий в сквере
Пока неясно, кого ждет наказание за «массовые беспорядки».
Дело Ивана Голунова:
«Для оправдания нужен общественный резонанс»
Екатеринбургский ресторатор объявил раздачу пива в поддержку Голунова
Уральский ювелирный бренд поддержал Ивана Голунова
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Евгений Ройзман дал прогноз по делу Ивана Голунова»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, сбыт наркотиков, журналист, расследование, наркотики, Екатеринбург, Евгений Ройзман
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Переломка
Евгений Ройзман. Про Ивана Голунова и наркотики
Евгений Ройзман. Про Ивана Голунова и наркотики
От Светланы Зенковой
Как создаются новые фантастические миры?
11 июня в 19:30
С Евгений Гаглоев, Олег Раин