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Екатеринбурженка два раза выплатила долг из-за путаницы в получателях

10:04, 10 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Женщина решила заплатить напрямую сыну, но тот ничего не сказал отцу.
Жительница Екатеринбурга задолжала сыну 40 тысяч рублей по алиментам. Судебные приставы запретили ей выезжать за границу, регистрировать имущество, а также арестовали счета. Женщина не обращала внимание на эти мелочи пока не решила продать квартиру. Задаток от покупателя поступил на арестованный счет и сразу же был списан в счет погашения долга.

Женщина заявила, что уже перечислила необходимую сумму сыну. Однако получать алименты должен родитель, содержащий ребенка, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. А мальчик уже успел потратить полученную сумму на себя и ничего не сказал отцу. Так что женщине пришлось проститься с задатком.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, УФССП, приставы, деньги, алименты, Екатеринбург
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