Екатеринбурженка два раза выплатила долг из-за путаницы в получателях

Жительница Екатеринбурга задолжала сыну 40 тысяч рублей по алиментам. Судебные приставы запретили ей выезжать за границу , регистрировать имущество , а также арестовали счета. Женщина не обращала внимание на эти мелочи пока не решила продать квартиру. Задаток от покупателя поступил на арестованный счет и сразу же был списан в счет погашения долга.



