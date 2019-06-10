Екатеринбурженка два раза выплатила долг из-за путаницы в получателях
10:04, 10 Июнь 2019
Женщина решила заплатить напрямую сыну, но тот ничего не сказал отцу.
Жительница Екатеринбурга задолжала сыну 40 тысяч рублей по алиментам. Судебные приставы запретили ей выезжать за границу, регистрировать имущество, а также арестовали счета. Женщина не обращала внимание на эти мелочи пока не решила продать квартиру. Задаток от покупателя поступил на арестованный счет и сразу же был списан в счет погашения долга.
Женщина заявила, что уже перечислила необходимую сумму сыну. Однако получать алименты должен родитель, содержащий ребенка, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. А мальчик уже успел потратить полученную сумму на себя и ничего не сказал отцу. Так что женщине пришлось проститься с задатком.
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