Екатеринбургское издательство выпустило книгу с текстами Голунова

Екатеринбургское издательство Ridero опубликовало на своем сайте бесплатную версию книги «Я/Мы Иван Голунов». В ней собрали расследования корреспондента «Медузы». Книга разбита на главы «Гроб, кладбище, сотни миллиардов рублей», «Пентхаус размером с два «Елисеевских», «Москве надо избавиться от шести миллионов тонн мусора», «Москва собиралась заплатить 2,2 миллиарда рублей за разработку концепции благоустройства», «Что случилось с «Пересветом», «Одна абсолютно счастливая деревня», «Фужеры от братьев Ротенбергов», «Выселяторы», «Теперь будем играть в больницу».

«Расследования Ивана Голунова, опубликованные на „Медузе“, обладают высокой общественной значимостью; герои его текстов могут быть причастны к преследованию журналиста. В знак солидарности и поддержки Ивана Голунова издательский сервис Ridero публикует часть из них в этом сборнике. Тексты Ивана Голунова доступны для распространения по лицензии Creative Commons CC BY», — написано в аннотации к книге.