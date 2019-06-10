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Екатеринбургское издательство выпустило книгу с текстами Голунова

18:57, 10 Июнь 2019
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Фото: Facebook Ивана Голунова
Ridero собрало расследования журналиста в электронную бесплатную версию.

Екатеринбургское издательство Ridero опубликовало на своем сайте бесплатную версию книги «Я/Мы Иван Голунов». В ней собрали расследования корреспондента «Медузы». Книга разбита на главы «Гроб, кладбище, сотни миллиардов рублей», «Пентхаус размером с два «Елисеевских», «Москве надо избавиться от шести миллионов тонн мусора», «Москва собиралась заплатить 2,2 миллиарда рублей за разработку концепции благоустройства», «Что случилось с «Пересветом», «Одна абсолютно счастливая деревня», «Фужеры от братьев Ротенбергов», «Выселяторы», «Теперь будем играть в больницу».

«Расследования Ивана Голунова, опубликованные на Медузе“, обладают высокой общественной значимостью; герои его текстов могут быть причастны к преследованию журналиста. В знак солидарности и поддержки Ивана Голунова издательский сервис Ridero публикует часть из них в этом сборнике. Тексты Ивана Голунова доступны для распространения по лицензии Creative Commons CC BY», — написано в аннотации к книге.

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Напомним, корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в прошлый четверг, 6 июня, в Москве. При себе и в квартире у него нашли наркотики. Коллеги и друзья журналиста считают, что Голунову их подбросили.

По России прошли пикеты в поддержку журналиста. Екатеринбург тоже подключился к ним. Кроме того, ресторатор Евгений Кексин объявил бесплатную раздачу пива тем, кто придет во вторник, 11 июня, в бар «Огонек» в футболке «Я/Мы Иван Голунов». А уральский ювелирный бренд Avgvst собрался раздавать сегодня, 10 июня, плакаты на Патриарших прудах с такой же надписью.
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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, расследование, издательство, книга, Свердловская область , Екатеринбург
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