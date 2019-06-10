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Екатеринбургский ресторатор объявил раздачу пива в поддержку Голунова

14:45, 10 Июнь 2019
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Фото: Facebook Евгения Кексина
Бесплатный алкоголь смогут получить все, кто придет завтра, 11 июня, в «Огонек» в футболке с определенным принтом.

Ресторатор из Екатеринбурга Евгений Кексин объявил бесплатную раздачу пива каждому, кто придет завтра, 11 июня, в бар «Огонек» в футболке с принтом «Я Мы Иван Голунов». С этой надписью на первых полосах сегодня вышли газеты «Ведомости», РБК и «Коммерсант». «Хочешь завтра выпить бесплатного пива в Огоньке“? Все просто. Нужно прийти в Огонек в футболке с этим принтом. Заказать можно в любой полиграфии», — написал Евгений Кексин в Facebook.

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Напомним, журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в четверг, 6 июня, в Москве. При себе и в квартире корреспондента нашли наркотики. Ему грозит от десяти до 20 лет тюрьмы. В субботу, 8 июня, Никулинский суд оставил Ивана Голунова под домашним арестом.

По России прошли пикеты в поддержку Голунова. К ним присоединился и Екатеринбург. У здания свердловского МВД на Ленина с одиночным пикетом выступал политтехнолог Платон Маматов. Также о журналисте «Медузы» высказывался экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, ресторатор, Огонек, бар, алкоголь, Евгений Кексин
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