Екатеринбургская свадьба пройдет без тысячи литров водки из-за таможни
15:06, 10 Июнь 2019
Алкоголь везли из Казахстана незаконно, поэтому продукцию изъяли.
Челябинская таможня задержала автомобиль с нелегальной водкой, который ехал из Казахстана. В машине нашли 180 коробок алкоголя без акцизных марок. Хозяйка продукции попыталась доказать таможенникам, что она везет водку на свадьбу родственников в Екатеринбург, но ей не поверили.
Тысячу литров алкоголя изъяли и передали полицейским. На хозяйку груза могут возбудить уголовное дело. За алкоголь без маркировки женщине грозит до трех лет лишения свободы, сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления.
По закону беспошлинно из Казахстана в Россию можно перевозить только десять литров алкоголя на одного совершеннолетнего человека.
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