Екатеринбургская свадьба пройдет без тысячи литров водки из-за таможни

Челябинская таможня задержала автомобиль с нелегальной водкой, который ехал из Казахстана. В машине нашли 180 коробок алкоголя без акцизных марок. Хозяйка продукции попыталась доказать таможенникам, что она везет водку на свадьбу родственников в Екатеринбург, но ей не поверили.

Тысячу литров алкоголя изъяли и передали полицейским. На хозяйку груза могут возбудить уголовное дело. За алкоголь без маркировки женщине грозит до трех лет лишения свободы, сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления.

По закону беспошлинно из Казахстана в Россию можно перевозить только десять литров алкоголя на одного совершеннолетнего человека.