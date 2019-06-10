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Екатеринбургская свадьба пройдет без тысячи литров водки из-за таможни

15:06, 10 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Алкоголь везли из Казахстана незаконно, поэтому продукцию изъяли.

Челябинская таможня задержала автомобиль с нелегальной водкой, который ехал из Казахстана. В машине нашли 180 коробок алкоголя без акцизных марок. Хозяйка продукции попыталась доказать таможенникам, что она везет водку на свадьбу родственников в Екатеринбург, но ей не поверили.

Тысячу литров алкоголя изъяли и передали полицейским. На хозяйку груза могут возбудить уголовное дело. За алкоголь без маркировки женщине грозит до трех лет лишения свободы, сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления.

По закону беспошлинно из Казахстана в Россию можно перевозить только десять литров алкоголя на одного совершеннолетнего человека.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, свадьба, таможня, алкоголь, водка
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