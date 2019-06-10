Экс-глава свердловского правительства стал самым богатым губернатором

Бывший премьер свердловского правительства Денис Паслер стал самым богатым губернатором России. Его доход за 2018 год составил 230 миллионов рублей. Сейчас Паслер занимает пост главы Оренбургской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расположился на 32 месте — с доходом в шесть миллионов рублей. Уральский политик Александр Бурков, возглавляющий Омскую область, стал 31-м. Экс-глава Нижнего Тагила, а ныне губернатор Магаданской области Сергей Носов занял 37 строчку. Рейтинг самых богатых губернаторов по декларациям составил центр социальных инноваций «Чёрный куб».