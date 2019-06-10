«Четвертый канал» просит вернуть ему долги обанкротившейся «Малины»

Руководство « Четвертого канала» решило вернуть себе займ обанкротившегося интернет-телевидения « Малина». Ранее право требовать долг в 20 миллионов рублей выкупил пиарщик Платон Маматов. Его юристы считают , что канал пытается избежать ответственности за растрату бюджетных денег.





« Сразу после продажи долга телеканал попытался меня кинуть. Они обанкротили свое интернет-телевидение и попытались выкинуть меня из реестра кредиторов через суд. Не получилось. Теперь они предприняли вторую попытку. Требуют обнулить ситуацию и вернуть им все обратно», — заявил кредитор.





« Четвертый канал» выдал медиаменеджерам дочернего предприятия кредит в 20 миллионов рублей. Через год после выдачи займов телеканал санкционировал реорганизацию

« Малины», в результате которой крупная сумма бюджетных денег исчезла в неизвестном направлении. Предприятие вскоре после этого обанкротилось. Сами медиаменеджеры не признавали свои долги перед государством , а 20 миллионов называли инвестициями в их погоревшее СМИ.





« Неужели в бюджете Свердловской области настолько много лишних денег , что их нужно тратить на такие комбинации?», — недоумевает Платон Маматов.



