«Четвертый канал» просит вернуть ему долги обанкротившейся «Малины»
11:32, 10 Июнь 2019
Кредитор интернет-телевидения отказался от сделки.
Руководство «Четвертого канала» решило вернуть себе займ обанкротившегося интернет-телевидения «Малина». Ранее право требовать долг в 20 миллионов рублей выкупил пиарщик Платон Маматов. Его юристы считают, что канал пытается избежать ответственности за растрату бюджетных денег.
«Сразу после продажи долга телеканал попытался меня кинуть. Они обанкротили свое интернет-телевидение и попытались выкинуть меня из реестра кредиторов через суд. Не получилось. Теперь они предприняли вторую попытку. Требуют обнулить ситуацию и вернуть им все обратно», — заявил кредитор.
«Четвертый канал» выдал медиаменеджерам дочернего предприятия кредит в 20 миллионов рублей. Через год после выдачи займов телеканал санкционировал реорганизацию
«Малины», в результате которой крупная сумма бюджетных денег исчезла в неизвестном направлении. Предприятие вскоре после этого обанкротилось. Сами медиаменеджеры не признавали свои долги перед государством, а 20 миллионов называли инвестициями в их погоревшее СМИ.
«Неужели в бюджете Свердловской области настолько много лишних денег, что их нужно тратить на такие комбинации?», — недоумевает Платон Маматов.
Кредитор отказался на сделку с «Четвертым каналом» и намерен взыскать долг через суд.
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