Автобус №53 изменил маршрут из-за Макаровского моста
17:50, 10 Июнь 2019
По такому пути транспорт будет идти до конца июня.
Автобус № 53 поменял движение из-за ремонта Макаровского моста. Ранее маршрут проходил с Вторчермета по Московской, проспекту Ленина Карла Либкнехта и далее в сторону ЖД Вокзала. Теперь автобусы с Московской проедут до Папанина и вернутся к площади 1905 года по Бориса Ельцина и 8 Марта. Таким образом, 53 автобус частично повторяет маршрут трамвая № 21. Об этом ЕТВ рассказал директор «Ю-Ви-Эй-Транс» (перевозчик маршрута № 53) Ринат Садриев.
Очередное перекрытие Макаровского моста продлится с 1 июня по 1 июля. Ранее изменились маршруты автобусов 57 и 57А. Они будут объезжать участок по Стрелочников, Никонова, Карла Либкнехта прямо, а в обратном направлении по проспекту Ленина, Карла Либкнехта, Николая Никонова, Еремина, Челюскинцев, Стрелочников. Сейчас оба этих маршрута дублируют отмененный № 024.
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