Автобус №53 изменил маршрут из-за Макаровского моста

Автобус № 53 поменял движение из-за ремонта Макаровского моста. Ранее маршрут проходил с Вторчермета по Московской , проспекту Ленина Карла Либкнехта и далее в сторону ЖД Вокзала. Теперь автобусы с Московской проедут до Папанина и вернутся к площади 1905 года по Бориса Ельцина и 8 Марта. Таким образом , 53 автобус частично повторяет маршрут трамвая № 21. Об этом ЕТВ рассказал директор « Ю-Ви-Эй-Транс» ( перевозчик маршрута № 53) Ринат Садриев.



