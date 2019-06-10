Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Автобус №53 изменил маршрут из-за Макаровского моста

17:50, 10 Июнь 2019
10ezg6q2qo0.jpg
Фото: ЕТВ
По такому пути транспорт будет идти до конца июня.
Автобус № 53 поменял движение из-за ремонта Макаровского моста. Ранее маршрут проходил с Вторчермета по Московской, проспекту Ленина Карла Либкнехта и далее в сторону ЖД Вокзала. Теперь автобусы с Московской проедут до Папанина и вернутся к площади 1905 года по Бориса Ельцина и 8 Марта. Таким образом, 53 автобус частично повторяет маршрут трамвая № 21. Об этом ЕТВ рассказал директор «Ю-Ви-Эй-Транс» (перевозчик маршрута № 53) Ринат Садриев.

Очередное перекрытие Макаровского моста продлится с 1 июня по 1 июля. Ранее изменились маршруты автобусов 57 и 57А. Они будут объезжать участок по Стрелочников, Никонова, Карла Либкнехта прямо, а в обратном направлении по проспекту Ленина, Карла Либкнехта, Николая Никонова, Еремина, Челюскинцев, Стрелочников. Сейчас оба этих маршрута дублируют отмененный № 024.
«Для оправдания нужен общественный резонанс»
Адвокат Михаил Голиченко рассказывает ЕТВ о деле против Ивана Голунова и статье 228 УК РФ, по которо
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Автобус №53 изменил маршрут из-за Макаровского моста»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Макаровский мост, Екатеринбург, перекрытия, автобус
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Переломка
Евгений Ройзман. Про Ивана Голунова и наркотики
Евгений Ройзман. Про Ивана Голунова и наркотики
От Светланы Зенковой
Как создаются новые фантастические миры?
11 июня в 19:30
С Евгений Гаглоев, Олег Раин