В Екатеринбурге разрисовали памятник Борису Ельцину





Инцидент произошел в субботу днем. Об этом сообщил горожанин Александр Решетников на своей странице в Facebook. По его словам , рабочие сразу же начали оттирать краску.

Вандалы снова напали на памятник Борису Ельцину около президентского центра — на этот раз неизвестные разрисовали краской из баллончика буквы под постаментом.