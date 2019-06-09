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В Екатеринбурге разрисовали памятник Борису Ельцину

12:00, 09 Июнь 2019
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Фото: Александр Решетников\facebook.com
Инцидент произошел субботним днем.
Вандалы снова напали на памятник Борису Ельцину около президентского центра — на этот раз неизвестные разрисовали краской из баллончика буквы под постаментом.

Инцидент произошел в субботу днем. Об этом сообщил горожанин Александр Решетников на своей странице в Facebook. По его словам, рабочие сразу же начали оттирать краску.
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Фото: Александр Решетников\facebook.com

Ранее на памятник Борису Ельцину уже не раз нападали: осенью 2012 его облили краской, в апреле 2017 на нем вывесили оскорбляющий плакат, а в ноябре того же года мигрант пытался поджечь постамент.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, вандалы, Ельцин Центр, Екатеринбург
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