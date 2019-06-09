Незлобин намекнул на дело Ивана Голунова в эфире Муз-ТВ
17:08, 09 Июнь 2019
Комик проговорился на вручении премии телеканала.
Во время церемонии вручения премий Муз-ТВ на сцене появился один из ведущих — комик Александр Незлобин. Он произнес приветственную речь, где среди прочего прозвучали следующие слова:
«Вот мы с ребятами хоть и неплохо живем, а все равно подрабатываем. И хочется верить, что не придется никому в России искать дополнительный заработок: ни нам, ни учителям, ни бюджетникам, ни журналистам. К тому же некоторые журналисты не знают, что у них есть дополнительный заработок».
После этих слов Незлобин попросил коллег по сцене забрать у него микрофон. В зале наступила тишина. Предполагается, что комик намекнул на арест корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвинили в распространении наркотиков. В Москве прошла серия одиночных пикетов, журналиста поддержали коллеги и обычные граждане России — они не верят, что Иван мог распространять наркотики. По всей стране прошли акции протеста: в Екатеринбурге на одиночный пикет вышел пиарщик Платон Маматов.
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