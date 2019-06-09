Незлобин намекнул на дело Ивана Голунова в эфире Муз-ТВ

« Вот мы с ребятами хоть и неплохо живем , а все равно подрабатываем. И хочется верить , что не придется никому в России искать дополнительный заработок: ни нам , ни учителям , ни бюджетникам , ни журналистам. К тому же некоторые журналисты не знают , что у них есть дополнительный заработок».