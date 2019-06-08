На ПМЭФ-2019 Куйвашев договорился о строительстве дороги в ХМАО

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подвел итоги Петербургского международного экономического форума. По словам главы региона , « результаты работы за эти два дня будут видны уже скоро».





В частности , Куйвашев договорился о строительстве новой дороги , которая свяжет Свердловскую область и ХМАО. « Оно [соглашение] подразумевает „ расшивку“ транспортного направления Тавда — поселок Куминский , что сократит путь между населенными пунктами Свердловской области и Югры примерно на 400 километров», — написал губернатор в Instagram.



