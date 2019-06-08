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На ПМЭФ-2019 Куйвашев договорился о строительстве дороги в ХМАО

11:46, 08 Июнь 2019
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Фото: департамент информполитики Свердловской области
Также будут построены новые железнодорожные пути для резидентов «Титановой долины».
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подвел итоги Петербургского международного экономического форума. По словам главы региона, «результаты работы за эти два дня будут видны уже скоро».

В частности, Куйвашев договорился о строительстве новой дороги, которая свяжет Свердловскую область и ХМАО. «Оно [соглашение] подразумевает расшивку“ транспортного направления Тавда — поселок Куминский, что сократит путь между населенными пунктами Свердловской области и Югры примерно на 400 километров», — написал губернатор в Instagram.

В рамках ПМЭФ-2019 также договорились о строительстве новых железнодорожных путях для резидентов особой экономической зоны «Титановая долина». «Это только часть планов, сформированных командой региона на полях ПМЭФ», — отметили в департаменте информполитики Свердловской области.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, ПМЭФ, Евгений Куйвашев, Свердловская область , Евгений Куйвашев
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