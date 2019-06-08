Екатеринбуржцы поддержали задержанного журналиста «Медузы» Голунова
15:28, 08 Июнь 2019
В одиночный пикет вышел политтехнолог Платон Маматов.
Екатеринбуржцы высказываются в поддержку задержанного накануне в Москве журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. По словам правозащитника Павла Чикова, Голунова будут обвинять в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере — это от 10 до 20 лет тюрьмы. Сегодня в Никулинском суде ему должны избрать меру пресечения. Близкие и коллеги Ивана не верят в его виновность. Поэтому со вчерашнего вечера в столице и других городах России проходят пикеты в поддержу журналиста «Медузы».
Сегодня к акциям присоединился Екатеринбург. С одиночным пикетом к зданию ГУ МВД по Свердловской области на Ленина, 17 вышел политтехнолог Платон Маматов. На его плакате было написано: «Вы подбросили наркотики Голунову? :)»
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Экс-глава фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман считает задержание Голунова «грубой ошибкой оперативников». «Считаю, что это какая-то грубая, наглая ошибка оперативников уровня сержантов-лейтенантов. Я думаю, надеюсь, что к профессиональной деятельности это отношения не имеет», — рассказал Ройзман в интервью телеканалу RTVI. «Я давно такого не видел», — добавил бывший мэр Екатеринбурга.
Петицию на сайте Change.org в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова подписали более 21 тысячи человек. Более 3,5 тысячи журналистов со всей России подписались под открытым письмом Профсоюза журналистов в поддержку Голунова.
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