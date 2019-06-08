Екатеринбуржцы поддержали задержанного журналиста «Медузы» Голунова

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Сегодня к акциям присоединился Екатеринбург. С одиночным пикетом к зданию ГУ МВД по Свердловской области на Ленина , 17 вышел политтехнолог Платон Маматов. На его плакате было написано: « Вы подбросили наркотики Голунову? :)»