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Свердловский министр посоветовал вузам разорвать сотрудничество с США

10:14, 07 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Юрий Биктуганов уверяет, что совместные проекты создают угрозу российскому имиджу.

Свердловский министр образования Юрий Биктуганов порекомендовал университетам не сотрудничать с американцами. Он посчитал, что совместные проекты с США создают угрозу имиджу социально-политических процессов России. Под проектами Биктуганов имел в виду «Курс разговорного английского языка», «День юного дипломата», «Курс писательского мастерства» и другие. В письме уральским вузам министр написал:

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Юрий Биктуганов
министр общего и профессионального образования Свердловской области

Генеральный консул США в Екатеринбурге Пол М. Картер ответил Юрию Биктуганову. Он отметил, что программы в университетах нужно сохранить, потому что благодаря им студенты совершенствуют английский язык и укрепляют связи с Америкой. По словам Картера, совместные проекты с вузами популярны в Свердловской области. «В то время когда лидеры Соединенных Штатов и Российской Федерации ищут пути улучшения отношений между нашими странами и области взаимовыгодного сотрудничества, это решение крайне неблагоприятно», — объяснил генконсул.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, сотрудничество, США, университет, вуз, Свердловская область , Екатеринбург, Юрий Биктуганов
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