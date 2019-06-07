Свердловский министр посоветовал вузам разорвать сотрудничество с США

Генеральный консул США в Екатеринбурге Пол М. Картер ответил Юрию Биктуганову. Он отметил, что программы в университетах нужно сохранить, потому что благодаря им студенты совершенствуют английский язык и укрепляют связи с Америкой. По словам Картера, совместные проекты с вузами популярны в Свердловской области. «В то время когда лидеры Соединенных Штатов и Российской Федерации ищут пути улучшения отношений между нашими странами и области взаимовыгодного сотрудничества, это решение крайне неблагоприятно», — объяснил генконсул.