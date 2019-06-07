Свердловский министр посоветовал вузам разорвать сотрудничество с США
Свердловский министр образования Юрий Биктуганов порекомендовал университетам не сотрудничать с американцами. Он посчитал, что совместные проекты с США создают угрозу имиджу социально-политических процессов России. Под проектами Биктуганов имел в виду «Курс разговорного английского языка», «День юного дипломата», «Курс писательского мастерства» и другие. В письме уральским вузам министр написал:
Считаем нежелательным участие преподавателей и обучающихся в мероприятиях, организованных с привлечением американских дипломатов и лекторов.
Генеральный консул США в Екатеринбурге Пол М. Картер ответил Юрию Биктуганову. Он отметил, что программы в университетах нужно сохранить, потому что благодаря им студенты совершенствуют английский язык и укрепляют связи с Америкой. По словам Картера, совместные проекты с вузами популярны в Свердловской области. «В то время когда лидеры Соединенных Штатов и Российской Федерации ищут пути улучшения отношений между нашими странами и области взаимовыгодного сотрудничества, это решение крайне неблагоприятно», — объяснил генконсул.