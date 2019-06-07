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Свердловские полицейские отправились в командировку на Северный Кавказ

08:35, 07 Июнь 2019
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Фото: пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых
Сотрудники МВД взяли с собой трех овчарок, которые будут помогать им на службе.

Отряд свердловских полицейских проводили на Северный Кавказ. Вместе с ними в командировку отправились три овчарки: Азарт, Дея и Зевс. Они будут помогать сотрудникам МВД искать наркотики и взрывчатку. На Северном Кавказе правоохранители будут служить полгода, сообщил ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

Перед отъездом на Северный Кавказ построили личный состав. Врио заместителя руководителя свердловского МВД доложили, что отряд готов к командировке. На прощание прибыл духовник отец Владимир, который пожелал полицейским удачной службы. «Через несколько дней в Екатеринбург поездом обратно вернутся те, чья полугодовая командировка завершилась», — подытожил полковник Горелых.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Северный Кавказ, командировка, МВД, полиция, Свердловская область , Екатеринбург, Валерий Горелых
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