Свердловские полицейские отправились в командировку на Северный Кавказ

Отряд свердловских полицейских проводили на Северный Кавказ. Вместе с ними в командировку отправились три овчарки: Азарт, Дея и Зевс. Они будут помогать сотрудникам МВД искать наркотики и взрывчатку. На Северном Кавказе правоохранители будут служить полгода, сообщил ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

Перед отъездом на Северный Кавказ построили личный состав. Врио заместителя руководителя свердловского МВД доложили, что отряд готов к командировке. На прощание прибыл духовник отец Владимир, который пожелал полицейским удачной службы. «Через несколько дней в Екатеринбург поездом обратно вернутся те, чья полугодовая командировка завершилась», — подытожил полковник Горелых.