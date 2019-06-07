«Спецавтобаза» разыграла лоты на вывоз мусора между подрядчиками

Региональный оператор «Спецавтобаза» разыграла между подрядчиками лоты на вывоз мусора. Информация о завершении шести аукционов появилась на сайте госзакупок. Пять из шести контрактов выиграла компания «Транссервис», которая является генеральным подрядчиком «Спецавтобазы». За работу по пяти контрактам фирма получит около 4,8 миллиарда рублей.

«Транссервис» будет транспортировать отходы из Сысертского, Арамильского, Тугулымского, Талицкого, Пышминского, Режевского, Туринского, Тавдинского городских округов, Слободо-Туринского и Таборинского районов, а также из пяти районов Екатеринбурга.

Шестой лот выиграла компания «Экосистема». Она займется мусором в Артемовском и Ирбите. «Экосистеме» заплатят 829,9 миллиона рублей за вывоз отходов. Контракты с фирмами будут действовать до 30 июня 2022 года. Победителей еще семи аналогичных конкурсов не определили.