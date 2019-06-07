На трассе М5 «Урал» возле Кашино ограничат движение с 10 июня

Возле села Кашино на трассе М5 «Урал» с 10 июня будут ремонтировать мост через реку Сысерть на 170 километре. Поэтому дорожники перекроют движение в одном направлении, рассказали ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». Движение транспорта организуют по одной полосе в каждую сторону. Работы планируют завершить в октябре 2019 года.

С понедельника, 10 июня, автомобилисты не смогут ездить по нижнему уровню транспортной развязки на 170 километре. Съезд с правым поворотом из Кашино в сторону разворота на Екатеринбург закроют. Другой разворот в сторону уральской столицы будет доступен на 171 километре.

Также с 10 по 30 июня на 187 километре трассы М5 «Урал» будут приводить в порядок дорогу у путепровода возле села Патруши. Кроме того, напомним, что из-за ремонта моста на 15 километре ЕКАД по ночам стали закрывать движение на трассе Екатеринбург — Тюмень. Ограничения продлятся до 23 июня.