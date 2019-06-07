На трассе Екатеринбург – Тюмень стали перекрывать движение по ночам

Дорожники будут ремонтировать мост на ЕКАД, из-за чего на 15 километре трассы Екатеринбург — Тюмень временно ограничат движение в сторону уральской столицы, сообщили ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». Сегодня ночью, с 6 на 7 июня участок уже закрывали. Публикуем список ночей, когда рабочие вновь ограничат движение на трассе, чтобы это не стало для вас сюрпризом:

С 7 на 8, с 11 на 12, с 14 на 15, с 19 на 20, с 20 на 21, с 21 на 22 июня с 22:00 до 06:00 — две полосы в сторону Екатеринбурга, останется одна;

С 10 на 11, с 12 на 13, с 22 на 23 июня с 22:00 до 06:00 — одна полоса в сторону столицы Урала, останутся две.