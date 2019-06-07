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На трассе Екатеринбург – Тюмень стали перекрывать движение по ночам

14:39, 07 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Ограничения нужны для ремонта моста на ЕКАД.

Дорожники будут ремонтировать мост на ЕКАД, из-за чего на 15 километре трассы Екатеринбург — Тюмень временно ограничат движение в сторону уральской столицы, сообщили ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». Сегодня ночью, с 6 на 7 июня участок уже закрывали. Публикуем список ночей, когда рабочие вновь ограничат движение на трассе, чтобы это не стало для вас сюрпризом:

С 7 на 8, с 11 на 12, с 14 на 15, с 19 на 20, с 20 на 21, с 21 на 22 июня с 22:00 до 06:00 — две полосы в сторону Екатеринбурга, останется одна;
С 10 на 11, с 12 на 13, с 22 на 23 июня с 22:00 до 06:00 — одна полоса в сторону столицы Урала, останутся две.

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Если вы часто ездите в Екатеринбург, заранее рассчитывайте свое время.

Напомним также, что сейчас в уральской столице начался сезон дорожных работ. В городе одновременно закрыли три моста: у «Калины», на Смазчиков и Щербакова. А вчера ЕТВ участвовал в объезде вместе с вице-мэром по благоустройству Алексеем Бубновым, чтобы посмотреть, как идет ремонт дорог в Кировском и Железнодорожном районах Екатеринбурга.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург - Тюмень, трасса , ремонт дорог, Свердловская область , дороги
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