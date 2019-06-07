Екатеринбургское предприятие лишилось цеха из-за долгов за воду

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Из-за долгов приставам пришлось арестовать кислородную станцию , которая располагается на Химмаше — в Хибиногорском переулке , 33. Помещение оставлено предпринимателю с правом ограниченного использования.





Если должник расплатится с ресурсниками , то помещение ему вернут , если нет — то отправят на реализацию.

Общество с ограниченной ответственностьюкоторое производит инструментов и приборов для измерениятестирования и навигациизадолжало ЕТК за поставку горячей воды — сумма достигла миллиона рублей. При этом платить за ресурсы руководство предприятия не торопилось.