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Екатеринбургское предприятие лишилось цеха из-за долгов за воду

09:45, 07 Июнь 2019
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Фото: УФССП по Свердловской области
Приставы арестовали кислородную станцию.
Общество с ограниченной ответственностью, которое производит инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации, задолжало ЕТК за поставку горячей воды — сумма достигла миллиона рублей. При этом платить за ресурсы руководство предприятия не торопилось.

Из-за долгов приставам пришлось арестовать кислородную станцию, которая располагается на Химмаше — в Хибиногорском переулке, 33. Помещение оставлено предпринимателю с правом ограниченного использования.

Если должник расплатится с ресурсниками, то помещение ему вернут, если нет — то отправят на реализацию.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, УФССП по Свердловской области, приставы, Екатеринбург
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