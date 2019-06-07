Екатеринбургское предприятие лишилось цеха из-за долгов за воду
09:45, 07 Июнь 2019
Приставы арестовали кислородную станцию.
Общество с ограниченной ответственностью, которое производит инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации, задолжало ЕТК за поставку горячей воды — сумма достигла миллиона рублей. При этом платить за ресурсы руководство предприятия не торопилось.
Из-за долгов приставам пришлось арестовать кислородную станцию, которая располагается на Химмаше — в Хибиногорском переулке, 33. Помещение оставлено предпринимателю с правом ограниченного использования.
Из-за долгов приставам пришлось арестовать кислородную станцию, которая располагается на Химмаше — в Хибиногорском переулке, 33. Помещение оставлено предпринимателю с правом ограниченного использования.
Если должник расплатится с ресурсниками, то помещение ему вернут, если нет — то отправят на реализацию.
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