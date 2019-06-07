Екатеринбургское предприятие-банкрот вернуло работникам 8,5 миллиона
16:22, 07 Июнь 2019
Сейчас ищут еще 92 сотрудников, чтобы выплатить им деньги.
Предприятие «Свердловскмостострой» выплатило работникам 8,5 миллиона долга. В мае 2015 года Арбитражный суд Свердловской области признал организацию банкротом. А до этого с января 2014-го по июнь 2015 года «Свердловскмостострой» не отдавал зарплату 330 сотрудникам, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.
У предприятия потребовали вернуть деньги работникам, и оно частично погасило долг. Но остались еще 92 бывших сотрудника «Свердловскмостостроя», которых не могут найти.
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