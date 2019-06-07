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Екатеринбургское предприятие-банкрот вернуло работникам 8,5 миллиона

16:22, 07 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Сейчас ищут еще 92 сотрудников, чтобы выплатить им деньги.

Предприятие «Свердловскмостострой» выплатило работникам 8,5 миллиона долга. В мае 2015 года Арбитражный суд Свердловской области признал организацию банкротом. А до этого с января 2014-го по июнь 2015 года «Свердловскмостострой» не отдавал зарплату 330 сотрудникам, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

У предприятия потребовали вернуть деньги работникам, и оно частично погасило долг. Но остались еще 92 бывших сотрудника «Свердловскмостостроя», которых не могут найти.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , зарплата, деньги, прокуратура Свердловской области
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