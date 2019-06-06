В Екатеринбурге осудили застройщиков дома на Щербакова, 20

Чкаловский суд Екатеринбурга приговорил застройщиков дома на Щербакова, 20 к пяти годам лишения свободы. Их признали виновными в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве с деньгами дольщиков на 548 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Компания начала возводить дом на Щербакова, 20 еще в 2010 году. Первый дом ввели в эксплуатацию в конце 2011 года, второй — в конце 2014 года, а с третьим возникли проблемы. Чтобы получить деньги на строительство, финансовый и гендиректор компании продал все 200 квартир за 782 миллиона рублей. На счет «Рубикон-Аэро Инвест» поступили по договорам долевого участия 387,8 миллиона рублей. По версии следствия, обвиняемые потратили их на себя. Поскольку все квартиры в третьем доме уже были проданы, застройщики не смогли привлекать дополнительные средства на строительство. Работы на объекте остановились.