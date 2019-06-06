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В Екатеринбурге осудили застройщиков дома на Щербакова, 20

10:00, 06 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Руководители компании проведут в местах лишения свободы по пять лет.

Чкаловский суд Екатеринбурга приговорил застройщиков дома на Щербакова, 20 к пяти годам лишения свободы. Их признали виновными в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве с деньгами дольщиков на 548 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Компания начала возводить дом на Щербакова, 20 еще в 2010 году. Первый дом ввели в эксплуатацию в конце 2011 года, второй — в конце 2014 года, а с третьим возникли проблемы. Чтобы получить деньги на строительство, финансовый и гендиректор компании продал все 200 квартир за 782 миллиона рублей. На счет «Рубикон-Аэро Инвест» поступили по договорам долевого участия 387,8 миллиона рублей. По версии следствия, обвиняемые потратили их на себя. Поскольку все квартиры в третьем доме уже были проданы, застройщики не смогли привлекать дополнительные средства на строительство. Работы на объекте остановились.

Дольщики не раз устраивали акции протеста, пытаясь привлечь внимание властей. После того, как они написали президенту РФ Владимиру Путину, в дело вмешалась прокуратура и областной минстрой. Новым инвестором проекта назначили САИЖК, который предложил людям квартиры в другом доме — на Рощинской. На предложение согласились 76 семей из 112. Остальные продолжают ждать свои квартиры.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, дольщики, Обманутые дольщики, штраф, мошенничество, Екатеринбург
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