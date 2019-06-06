Николая Коляду позвали в Госдуму
12:20, 06 Июнь 2019
Екатеринбургский режиссер подколол главу комитета по культуре Елену Ямпольскую из-за рецензии 20-летней давности.
Николай Коляда войдет в общественный совета комитета по культуре Госдумы РФ. Его туда позвала глава комитета Елена Ямпольская во время Уральского театрального форума, рассказал режиссер на своей странице в Facebook.
Драматург также вспомнил о том, что двадцать лет назад Ямпольская написала о нем разгромную статью, в которой пожелала «Гореть ему в аду, этому Коляде». Об этой статье Коляде несколько лет назад напомнила Лия Ахеджакова.
Во время Уральского театрального форума Николай Коляда сказал речь, после чего Ямпольская и пригласила его в совет при комитете по культуре Госдумы. Режиссер не удержался от шпильки и напомнил критику о статье.
Чернобыль. Послесловие
Взгляд екатеринбуржцев на трагедию 1986 года — до и после американского сериала HBO.
Я потом так смеялся, когда вышел оттуда — просто падал на пол. Дурак я какой.
Она не обиделась, да и что обижаться? Калягин потом сказал:
— Коля, Ямпольская про меня и не то писала…
В общественном совете при комитете по культуре Госдумы состоят режиссер Карен Шахназаров, писатель Захар Прилепин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Ранее в этом году туда позвали Сергея Шнурова.
Новое и интересное
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Гости Екатеринбурга
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
Виктор Лошак: «Новое поколение не готово к компромиссам».