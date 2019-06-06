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Николая Коляду позвали в Госдуму

12:20, 06 Июнь 2019
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Фото со страницы Николая Коляды в Facebook
Екатеринбургский режиссер подколол главу комитета по культуре Елену Ямпольскую из-за рецензии 20-летней давности.
Николай Коляда войдет в общественный совета комитета по культуре Госдумы РФ. Его туда позвала глава комитета Елена Ямпольская во время Уральского театрального форума, рассказал режиссер на своей странице в Facebook.

Драматург также вспомнил о том, что двадцать лет назад Ямпольская написала о нем разгромную статью, в которой пожелала «Гореть ему в аду, этому Коляде». Об этой статье Коляде несколько лет назад напомнила Лия Ахеджакова.

Во время Уральского театрального форума Николай Коляда сказал речь, после чего Ямпольская и пригласила его в совет при комитете по культуре Госдумы. Режиссер не удержался от шпильки и напомнил критику о статье.
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Я потом так смеялся, когда вышел оттуда — просто падал на пол. Дурак я какой.

Она не обиделась, да и что обижаться? Калягин потом сказал:
— Коля, Ямпольская про меня и не то писала…

Николай Коляда
драматург, режиссер, основатель и худрук "Коляда-театра"
В общественном совете при комитете по культуре Госдумы состоят режиссер Карен Шахназаров, писатель Захар Прилепин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Ранее в этом году туда позвали Сергея Шнурова.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Коляда-театр, Госдума
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