Николая Коляду позвали в Госдуму

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Драматург также вспомнил о том , что двадцать лет назад Ямпольская написала о нем разгромную статью , в которой пожелала « Гореть ему в аду , этому Коляде». Об этой статье Коляде несколько лет назад напомнила Лия Ахеджакова.





Во время Уральского театрального форума Николай Коляда сказал речь , после чего Ямпольская и пригласила его в совет при комитете по культуре Госдумы. Режиссер не удержался от шпильки и напомнил критику о статье.

Николай Коляда войдет в общественный совета комитета по культуре Госдумы РФ. Его туда позвала глава комитета Елена Ямпольская во время Уральского театрального форумарассказал режиссер на своей странице в Facebook.