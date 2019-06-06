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Южная Корея вложит 100 миллионов долларов в Северный Урал

18:38, 06 Июнь 2019
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Вид на Краснотурьинск
Фото: Ксения Фикс / Facebook
В Краснотурьинске построят завод, который будет изготавливать деревянные фанеры, плиты и пиломатериалы.

Южная Корея инвестирует 100 миллионов долларов в строительство завода в Краснотурьинске. Предприятие будет выпускать фанеры и плитную продукцию. Благодаря строительству завода появятся 500 новых рабочих мест, рассказали ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона.

Предприятие по безотходной переработке дерева разместят в парке «Богословский» в Краснотурьинске. Запустить завод планируют в 2021 году. Объем продукции за год составит 240 тысяч кубометров. «Проект южнокорейской компании предусматривает использование всех типов древесного сырья и помимо экономического эффекта для территории благоприятно скажется на экологической обстановке», — объяснил гендиректор Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачик. От Свердловской области корейцам достанутся налоговые льготы и готовая промышленная площадка.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Корея, строительство, завод, Свердловская область , Краснотурьинск
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