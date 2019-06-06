ФАС заявила, что «Рифей» завысил объем мусора и зарплаты рабочим

Также Региональная энергетическая комиссия посчитала штат компании исходя из количества проживающих в зоне, а не по лицевым счетам. Если правильно посчитать численность персонала, то фонд оплаты труда на 2019 год составил у «Рифея» 24 296 рублей. Эта сумма ниже на 11 400 рублей. И поскольку отчисления на социальные нужды определяют по сумме зарплаты, эти затраты тоже становятся меньше на 3 454 тысячи рублей.

Кроме того, ФАС проверила расходы оператора по агентским договорам и по оплате товаров, работ и услуг других операторов и вынесла решение: заставить регионального оператора снизить валовую выручку на 356,55 миллиона рублей. А для этого придется изменить тарифы.

Напомним, ранее РЭК пересчитала тарифы на мусор в Свердловской области. До конца 2019 года жители Восточной зоны, которую обслуживает «Спецавтобаза», должны будут платить 474,37 рублей за кубометр вместо 686,05 рублей (на 30% меньше). Для жителей Северного округа, который обслуживает «Рифей», тариф снизится на 17%: 695,23 рубля за кубометр вместо 835,97 рубля. В марте мусорные тарифы в регионе уже пересматривали, после чего они снизились на несколько копеек. После обоснованность тарифов начала проверять ФАС. Но решение службы решили оспорить в суде.