ФАС заявила, что «Рифей» завысил объем мусора и зарплаты рабочим
Федеральная антимонопольная служба проверила мусорные тарифы оператора «Рифей», который отвечает за север Свердловской области. Документ с подробными объяснениями на своей странице в Facebook опубликовал депутат Госдумы Алексей Балыбердин. Согласно ответу ФАС, компания неправильно рассчитала объем коммунальных отходов и зарплаты работникам.
Когда региональный оператор «Рифей» утверждала тарифы, она ориентировалась на конкурсную документацию, в которой указана цифра в 2,99 миллиона кубометров в год, хотя в действительности объем отходов для физических лиц меньше на 0,85 миллиона кубометров.
Также Региональная энергетическая комиссия посчитала штат компании исходя из количества проживающих в зоне, а не по лицевым счетам. Если правильно посчитать численность персонала, то фонд оплаты труда на 2019 год составил у «Рифея» 24 296 рублей. Эта сумма ниже на 11 400 рублей. И поскольку отчисления на социальные нужды определяют по сумме зарплаты, эти затраты тоже становятся меньше на 3 454 тысячи рублей.
Кроме того, ФАС проверила расходы оператора по агентским договорам и по оплате товаров, работ и услуг других операторов и вынесла решение: заставить регионального оператора снизить валовую выручку на 356,55 миллиона рублей. А для этого придется изменить тарифы.
Напомним, ранее РЭК пересчитала тарифы на мусор в Свердловской области. До конца 2019 года жители Восточной зоны, которую обслуживает «Спецавтобаза», должны будут платить 474,37 рублей за кубометр вместо 686,05 рублей (на 30% меньше). Для жителей Северного округа, который обслуживает «Рифей», тариф снизится на 17%: 695,23 рубля за кубометр вместо 835,97 рубля. В марте мусорные тарифы в регионе уже пересматривали, после чего они снизились на несколько копеек. После обоснованность тарифов начала проверять ФАС. Но решение службы решили оспорить в суде.