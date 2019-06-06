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Евгения Кексина оштрафовали на 10 тысяч за шествие спартаковцев

14:53, 06 Июнь 2019
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Фото: Instagram / Евгений Кексин
Известный ресторатор мог сесть на 15 суток за несогласованную акцию.
Ресторатор Евгений Кексин заплатит десять тысяч рублей за организацию несанкционированного шествия фанатов «Спартака» 4 мая. «Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!» — написал Кексин в Instagram. Ресторатору грозило 15 суток ареста.

«Это была несогласованная история, сами виноваты. Поговорили тогда со стоящими рядом полицейскими. Говорят: «Не согласовали? Ну, идите, только без инцидентов. Понятно, что могли наказать. Теперь в любом случае какое-то наказание будет. В следующие разы будем согласовывать [шествия]», — рассказал ЕТВ Евгений Кексин.

Болельщики «Спартака» традиционно проводят яркие выезды в Екатеринбург, а ресторатор Евгений Кексин с детства болеет за красно-белых и старается не пропускать матчи любимой команды против «Урала».
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, ФК «Спартак», штраф, Екатеринбург, Евгений Кексин, Евгений Кексин
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