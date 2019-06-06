Евгения Кексина оштрафовали на 10 тысяч за шествие спартаковцев
14:53, 06 Июнь 2019
Известный ресторатор мог сесть на 15 суток за несогласованную акцию.
Ресторатор Евгений Кексин заплатит десять тысяч рублей за организацию несанкционированного шествия фанатов «Спартака» 4 мая. «Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!» — написал Кексин в Instagram. Ресторатору грозило 15 суток ареста.
«Это была несогласованная история, сами виноваты. Поговорили тогда со стоящими рядом полицейскими. Говорят: «Не согласовали? Ну, идите, только без инцидентов. Понятно, что могли наказать. Теперь в любом случае какое-то наказание будет. В следующие разы будем согласовывать [шествия]», — рассказал ЕТВ Евгений Кексин.
Болельщики «Спартака» традиционно проводят яркие выезды в Екатеринбург, а ресторатор Евгений Кексин с детства болеет за красно-белых и старается не пропускать матчи любимой команды против «Урала».
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