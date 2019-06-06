Евгения Кексина оштрафовали на 10 тысяч за шествие спартаковцев

« Это была несогласованная история , сами виноваты. Поговорили тогда со стоящими рядом полицейскими. Говорят: « Не согласовали? Ну , идите , только без инцидентов. Понятно , что могли наказать. Теперь в любом случае какое-то наказание будет. В следующие разы будем согласовывать [шествия]», — рассказал ЕТВ Евгений Кексин.