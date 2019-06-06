Екатеринбургские студенты готовы работать за 23 тысячи рублей

Средняя желаемая зарплата, которую указывают в резюме екатеринбургские студенты и выпускники вузов, — 23 368 рублей. Самые скромные запросы у маркетологов, пиарщиков и специалистов в сфере рекламы — 20,5 тысяч рублей. Молодые педагоги и ученые рассчитывают на зарплату 20,7 тысяч рублей, юристы хотят получить чуть больше — 21,3 тысяч. Наиболее требовательны к зарплате молодые люди, рассчитывающие на работу в сферах энергетики и добычи сырья — почти 33 тысячи рублей.

По данным аналитиков портала по поиску работы «Зарплата.ру» около 30% студентов и выпускников планируют работать по гибкому графику, а большинство — 62% — готовы находиться на службе полный рабочий день. 72% соискателей, получивших высшее образование, уже имеют опыт работы.