Дорожники отчитались о ремонте трасс в Свердловской области
Дорожные рабочие начали ремонтировать дороги в Свердловской области. В порядок приводят одновременно 80 километров трасс, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона. Строители перечислили объекты, на которых сейчас идут работы.
Так, дорожники капитально ремонтируют шесть километров трассы Серов — Сосьва — Гари. На подъезде к Сосьве делают основание из щебня. Также рабочие оборудуют откосы. Кроме того, продолжается ремонт на Серовском тракте на территории Екатеринбурга и Верхней Пышмы. На участках, которые находятся в районе Нижней Туры, Верхотурья и Кушвы, устраивают выравнивающий слой.
Далее будут реконструировать обход Верхней Пышмы. Колеи там уже успели убрать. Еще в мае начался ремонт на Московском тракте в Екатеринбурге. Там разбираются с канавами для водоотведения и тротуарами. Затем по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные работы» подъезд к Ново-Свердловской нефтебазе. На нем частично выложили слой асфальтобетона. Вместе с тем, дорожники убирают колеи на Полевском тракте и дороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск.
Всего в 2019 году планируют отремонтировать 186 километров свердловских дорог. Из них 124 километра относятся к екатеринбургской агломерации. Сегодня, 6 июня, вице-мэр Алексей Бубнов проехался по Железнодорожному и Кировскому районам уральской столицы и посмотрел на состояние дорог. Как это было, читайте здесь.