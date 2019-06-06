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Дорожники отчитались о ремонте трасс в Свердловской области

17:10, 06 Июнь 2019
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Фото: архив ЕТВ
В порядок приводят одновременно 80 километров покрытия.

Дорожные рабочие начали ремонтировать дороги в Свердловской области. В порядок приводят одновременно 80 километров трасс, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона. Строители перечислили объекты, на которых сейчас идут работы.

Так, дорожники капитально ремонтируют шесть километров трассы Серов — Сосьва — Гари. На подъезде к Сосьве делают основание из щебня. Также рабочие оборудуют откосы. Кроме того, продолжается ремонт на Серовском тракте на территории Екатеринбурга и Верхней Пышмы. На участках, которые находятся в районе Нижней Туры, Верхотурья и Кушвы, устраивают выравнивающий слой.

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Далее будут реконструировать обход Верхней Пышмы. Колеи там уже успели убрать. Еще в мае начался ремонт на Московском тракте в Екатеринбурге. Там разбираются с канавами для водоотведения и тротуарами. Затем по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные работы» подъезд к Ново-Свердловской нефтебазе. На нем частично выложили слой асфальтобетона. Вместе с тем, дорожники убирают колеи на Полевском тракте и дороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск.

Всего в 2019 году планируют отремонтировать 186 километров свердловских дорог. Из них 124 километра относятся к екатеринбургской агломерации. Сегодня, 6 июня, вице-мэр Алексей Бубнов проехался по Железнодорожному и Кировскому районам уральской столицы и посмотрел на состояние дорог. Как это было, читайте здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, трасса , улица, ремонт дорог, дороги, Свердловская область , Екатеринбург
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