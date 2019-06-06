Дорожники отчитались о ремонте трасс в Свердловской области

Дорожные рабочие начали ремонтировать дороги в Свердловской области. В порядок приводят одновременно 80 километров трасс, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона. Строители перечислили объекты, на которых сейчас идут работы.

Так, дорожники капитально ремонтируют шесть километров трассы Серов — Сосьва — Гари. На подъезде к Сосьве делают основание из щебня. Также рабочие оборудуют откосы. Кроме того, продолжается ремонт на Серовском тракте на территории Екатеринбурга и Верхней Пышмы. На участках, которые находятся в районе Нижней Туры, Верхотурья и Кушвы, устраивают выравнивающий слой.